Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses + Agregar ámbito en









El vocero presidencial consideró posible una suba de la cotización, aunque descartó una devaluación brusca y aseguró que el mercado atraviesa un escenario de estabilidad.

Adrián Ravier habló del dólar a $1.800 y buscó llevar calma al mercado. Presidencia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que el dólar podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó que ese movimiento implique un salto cambiario abrupto. El funcionario aseguró que el mercado atraviesa un escenario de estabilidad y consideró que, de producirse una corrección, sería de una magnitud limitada.

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"Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad", sostuvo Ravier durante una entrevista con el streaming Carajo. En ese marco, buscó diferenciar una eventual suba de la cotización de una devaluación brusca como las registradas en otros momentos de la historia económica argentina.

El funcionario también rechazó la idea de que exista actualmente un atraso cambiario significativo. Según explicó, resulta difícil establecer una medición precisa sobre ese fenómeno, aunque sostuvo que los principales indicadores de la economía no son compatibles con un escenario de fuerte atraso.

Adrián Ravier anticipó una posible suba del dólar, pero descartó una devaluación. El Gobierno reconoce que el dólar podría subir a $1.800, pero descarta un salto cambiario En esa línea, destacó que el Banco Central continúa con la compra de reservas y remarcó la existencia de un superávit en la cuenta corriente. Para Ravier, esos factores constituyen señales positivas que respaldan el actual esquema cambiario.

El vocero presidencial planteó además que, si finalmente se produjera una corrección del tipo de cambio durante los próximos meses, su impacto sería acotado. "No va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos", afirmó.

Ravier también sostuvo que, si se toma como referencia el promedio del tipo de cambio de los últimos años, la cotización actual se encuentra "un poquito abajo". Desde esa perspectiva, consideró que una eventual recomposición del precio del dólar no debería generar un movimiento de magnitud. "La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", afirmó el funcionario, en un intento por transmitir tranquilidad frente a las dudas sobre la evolución del mercado de cambios. Sus declaraciones se producen en momentos en que el Gobierno busca sostener la estabilidad del mercado cambiario como uno de los principales activos de su programa económico. La posibilidad de que el dólar alcance los $1.700 o $1.800 en los próximos meses aparece así planteada por el propio oficialismo como un escenario posible, aunque alejado de una corrección abrupta.

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