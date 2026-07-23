El llamativo video del hermano del Dibu Martínez tras la derrota de Argentina que desató nuevas teorías sobre la final del Mundial + Agregar ámbito en









Alejandro Martínez compartió una escena de Ford vs Ferrari en homenaje al arquero de la Selección Argentina. La elección de la película volvió a alimentar las especulaciones que surgieron tras la caída ante España en la Copa del Mundo.

El llamativo video del hermano del Dibu Martínez tras la derrota de Argentina que desató nuevas teorías sobre la final del Mundial.

La dura derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 continúa generando especulaciones. En las últimas horas, Alejandro Martínez, hermano de Emiliano "Dibu" Martínez, sorprendió al publicar un llamativo video en sus redes sociales que rápidamente generó interpretaciones de todo tipo.

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El familiar eligió una peculiar escena de la película Ford vs Ferrari para enviar un mensaje de reconocimiento al arquero de la Albiceleste. En la secuencia, el corredor protagonista está parado al borde de la pista y observa hacia el palco del autódromo, donde un hombre de traje oscuro y anteojos negros se levanta el sombrero en señal de reconocimiento. El El hermano del arquero editó la imagen y le agregó el nombre “Dibu Martínez” al corredor, mientras que al hombre misterioso lo rotuló como “every football fans (todos los fanáticos del fútbol)”.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una reivindicación hacia el arquero argentino, quien volvió a ser una de las figuras del equipo pese a la derrota en la final. No obstante, también alimentó a las teorías existentes en torno al desempeño del seleccionado durante el partido, debido a que casualmente en esa película al protagonista le piden que se deja ganar en la carrera.

View this post on Instagram El trasfondo de las teorías y las respuestas oficiales Tras la caída en la definición del Mundial, comenzaron a circular distintas teorías sobre presuntas presiones o conspiraciones en contra del equipo argentino. Sin embargo, tanto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como el entrenador Lionel Scaloni y algunos jugadores del plantel desmintieron de manera rotunda cualquier tipo de complot o influencia externa.

La publicación de Alejandro Martínez se sumó al clima de especulaciones, aunque desde el entorno de la Selección buscaron bajarle el tono a los rumores y enfocarse en lo deportivo.

Alejandro Martínez compartió una escena de Ford vs Ferrari en homenaje al arquero de la Selección Argentina. El significado de la escena elegida La película Ford vs Ferrari relata la historia de Carroll Shelby y Ken Miles, quienes debieron enfrentar múltiples obstáculos para desarrollar el legendario Ford GT40 y competir contra Ferrari en las 24 Horas de Le Mans. La escena compartida por Alejandro Martínez tiene una fuerte carga simbólica: representa el reconocimiento que recibe un competidor por parte de quienes comprenden la magnitud de su esfuerzo, independientemente del resultado final. En ese sentido, el mensaje parece apuntar a destacar el legado y la actuación de Dibu Martínez en el Mundial, más que a alimentar las versiones que circularon en los últimos días.