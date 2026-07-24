De la Luna a las estrellas: la vida de los astronautas tras el viaje en Artemis II + Agregar ámbito en









La tripulación rompió récords de distancia en su viaje a la Luna. Tras la aventura, pasaron a ser reconocidos globalmente y expandir sus apariciones fuera del campo científico.

La tripulación formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen rompió récords de distancia en su viaje a la Luna.

Durante nueve días en abril de este año, cuatro astronautas emprendieron el viaje más lejano de la Tierra hasta la Luna, con la misión Artemis II de la NASA. El impacto, vivido en vivo por millones de personas, reactivó la fascinación global por la exploración espacial.

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La tripulación formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen rompió récords de distancia en su viaje a la Luna y marcó un nuevo hito en la era espacial, tras recorrer el lado oculto del planeta a bordo de la nave Orion.

“Los astronautas son personas y podemos identificarnos con ellos”, explicó la responsable de espacio en el Science Museum de Londres Libby Jackson. Sin embargo, los protagonistas de la odisea no tardaron en convertirse en referentes: Koch, por ejemplo, sumó millones de seguidores en Instagram relatando su vida cotidiana, mientras Hansen fue invitado a lanzar la primera bola en un partido de béisbol en Toronto.

View this post on Instagram De la Luna a las estrellas: la vida de los astronautas tras el viaje en Artemis II Para la exastronauta y piloto del transbordador espacial, Susan Kilrain, el éxito tras una misión espacial depende de no limitarse a ese único rol. “Quienes realmente logran una carrera exitosa son aquellos para quienes ser astronauta no los definió por completo”, explicó en diálogo con la revista Nature. Por su lado, Kilrain, quien comandó dos misiones de la NASA en 1997, diversificó su carrera entre la Marina, la industria tecnológica y la escritura.

View this post on Instagram Desde actividades deportivas hasta apariciones públicas, los astronautas asumieron el desafío de mantenerse activos fuera del ámbito científico. Koch se dedicó a deportes como el surf, el pickleball y hasta escalar rocas. Mientras, Hansen participó en eventos deportivos de gran visibilidad y Wiseman junto a Glover llevaron el balón oficial a un partido de la Copa Mundial en Houston.

El mensaje de uno de los astronautas del Artemis II a la Tierra: "Somos todos Homo Sapiens" Tras finalizar la misión del Artemis II, se conoció uno de los primeros mensajes enviados a la Tierra por el piloto Victor Glover, quien destacó una mirada unificadora sobre la humanidad desde el espacio. “Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas”, sostuvo. Y agregó, según la BBC: “Llamamos hazañas extraordinarias a los logros humanos por una razón: porque nos unieron y nos demostraron de lo que somos capaces, no solo dejando de lado nuestras diferencias, sino también uniendo nuestras fortalezas para alcanzar algo grandioso”. Tras una misión que marcó un hito después de 53 años, los astronautas regresaron a la Tierra a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora y amerizaron en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, dando por finalizado el viaje alrededor de la Luna. La cápsula Orión descendió con éxito y los equipos de la NASA, junto al ejército estadounidense, extrajeron a los cuatro tripulantes, quienes fueron trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

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