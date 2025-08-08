SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de agosto 2025 - 17:13

James Marsden habló sobre volver a interpretar a Cíclope en la película "Avengers: Doomsday": "Un agradable regreso a casa"

El actor aparecerá junto a sus compañeros de X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming y Rebecca Romijn en la nueva película de Marvel.

Mardsen vuelve a intepretar al líder de los X-Men.

Mardsen vuelve a intepretar al líder de los X-Men.

James Marsden habló sobre volver a interpretar a Cíclope en la próxima película de Marvel Avengers: Doomsday y aseguró que fue "un agradable regreso a casa".

En una entrevista con Vanity Fair, Marsden habló un poco sobre Avengers: Doomsday y su esperado regreso a su primer papel icónico: Scott Summers (también conocido como Cíclope) en la serie de películas de los X-Men de 20th Century Fox.

“Ya me estoy haciendo mayor para ponerme el traje de superhéroe”, rió Marsden. “Estaba emocionado porque formas parte de algo gigantesco, y llevo 20 años escuchando a la gente decir: '¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? ¿Vuelves?'. Estoy muerto. Bueno, quizá no”.

“Me va a costar mucho conseguir el vestuario si esperan un par de años más”, dijo Marsden. “Ha sido genial. De verdad. Ha sido un agradable regreso a casa a un papel que me puso en el mapa. Fue el primer proyecto real en el que participé, y se trataba de un personaje muy querido, un ícono de los cómics. Así que volver a interpretar ese papel fue muy especial”.

Los X-Men llegan al Universo Cinematográfico de Marvel

Marsden es uno de los varios miembros del elenco de X-Men de la década del 2000 que aparecerán en la gigantesca alineación de Avengers: Doomsday de 2026. Como el actor aludió, su personaje ha recorrido un largo y tortuoso camino en la serie de Fox, que lo llevó a morir en X-Men: The Last Stand antes de ser resucitado por un Wolverine viajero en el tiempo en X-Men: Days of Future Past.

Ahora, el Cíclope de Marsden tendrá que añadir el multiverso a su lista de preocupaciones. El actor aparecerá junto a sus compañeros de X-Men Kelsey Grammer (Bestia), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler) y Rebecca Romijn (Mystique) en la nueva película de Marvel. La película verá a miembros de las películas originales de X-Men (una franquicia distinta del UCM) contribuir de alguna manera al conflicto de los Avengers con el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

