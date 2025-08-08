SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
8 de agosto 2025 - 08:30

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 8 de agosto

Todo lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar se encamina a cerrar una semana de respiro, en la que revirtió de forma parcial el salto de casi 14% que experimentó en julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió anoche en un streaming que no habrá modificaciones en el régimen cambiario de flotación entre bandas después de las elecciones. En tanto que en el mercado bursátil, los ADRs y el S&P Merval retrocedieron el jueves luego de una racha alcista importante.

Live Blog Post

Crecen las dudas por los pesos y advierten una llamativa omisión del FMI

Por Andrés Lerner

El Fondo decidió no mencionar el giro de utilidades por casi $12 billones. Sigue el debate por la emisión, el dólar y la inflación.

Live Blog Post

Impuestos: advierten que se necesita eliminar "urgente" el equivalente al 7,6% del PBI

Por Carlos Lamiral

Para el IERAL, reducir retenciones a las exportaciones afecta al fisco nacional pero termina beneficiando a las provincias de manera indirecta. Promesas al FMI.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: la recuperación en forma de "raíz cuadrada"; el retorno del "carry" y la tríada inquietante tras el fin de las LEFIs

Por lo que se escucha y comentan en el mercado financiero, cada vez tiene menos adeptos el actual programa económico, incluso, entre referentes liberales y ortodoxos. Ya no se habla de V o W ni nada parecido. La pulseada con el dólar y la tasa sin cepo. Recién después de octubre hay consenso de que el Gobierno recalibra las bandas. La “imputación de Menger” vs el “pass-through”.

Live Blog Post

Luis Caputo, sobre la volatilidad del dólar y el traslado a precios: "Va a ser importante el acostumbramiento empresario"

El ministro de Economía buscó despejar la incertidumbre que prima en la city y aseguró que no habrá ninguna modificación del régimen cambiario después de las elecciones.

Live Blog Post

El S&P Merval en dólares cortó racha alcista, pero los bonos avanzaron y el riesgo país se acerca a 700 puntos

Por Solange Rial

El S&P Merval profundizó baja este jueves, mientras que los bonos en dólares se mantuvieron alza pese a que en la jornada previa el Gobierno sufrió un revés en el Congreso Nacional cuando la oposición obtuvo media sanción la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica en la Cámara de Diputados. A su vez, se conoció que la industria cayó 1,2% mensual en junio y volvió a niveles de marzo, según datos del INDEC.

