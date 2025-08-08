Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 8 de agosto

El dólar se encamina a cerrar una semana de respiro, en la que revirtió de forma parcial el salto de casi 14% que experimentó en julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió anoche en un streaming que no habrá modificaciones en el régimen cambiario de flotación entre bandas después de las elecciones. En tanto que en el mercado bursátil, los ADRs y el S&P Merval retrocedieron el jueves luego de una racha alcista importante.