Javier Milei dará una cadena nacional esta noche para explicar los vetos y "amurallar el déficit cero"

Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El objetivo es profundizar sobre las medidas respecto a discapacidad y jubilaciones.

El presidente Javier Mile i dará este viernes a las 21 horas una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional . Según pudo saber Ámbito, el eje del mensaje será explicar "la necesidad de mantener el equilibrio fiscal" ante la toma de medidas antipáticas para la población.

"Milei va a amurallar el déficit cero y la política monetaria" , explicó un colaborador presidencial a este medio sobre el contenido del mensaje, que fue anunciado en conferencia de prensa por el vocero Manuel Adorni.

El mensaje se grabará a las 18 en el Salón Blanco de Casa Rosada y se prevé que dure entre 30 a 40 minutos, agregaron fuentes del Ejecutivo. Si bien todavía no está confirmado, podría sumarse a la cadena nacional el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte del equipo económico.

En el oficialismo confían en que podrán sostener en el Congreso los vetos que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial. Ante una consulta de este medio, en el Ejecutivo ratificaron que, en caso de un escenario adverso, apelarán a la Justicia.

Además de argumentar los vetos ya firmados, el jefe de Estado abordará el revés que sufrió el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. El duro golpe para el oficialismo se completó con el rechazo -durante la misma sesión- de cinco DNU clave para el Gobierno (Disolución de organismos de Economía, Reorganización de la Secretaría de Transporte, Reforma de organismos de Cultura, Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y Régimen de excepción para la Marina Mercante).

Sobre este último punto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos argumentó este viernes en declaraciones radiales que el Gobierno mantendrá las medidas que fueron impulsadas por las facultades delegadas que aprobó el Poder Legislativo. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó, apuntando al Congreso.

El argumento oficial de los vetos presidenciales

El presidente Javier Milei oficializó el lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Ejecutivo publicó además un comunicado en cual justificó la medida oficial y lanzó una advertencia a la oposición por la sesión de este miércoles.

"Esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretenden forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", reza el comunicado oficial.

Durante la semana, distintos actores cuestionaron la medida e incluso se movilizaron al Congreso. En el marco de la celebración por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, lanzó duras críticas al Gobierno durante su homilía, al pedir que las autoridades no abandonen a los sectores más desprotegidos. “ No podemos desentendernos de los jubilados ni de las personas con discapacidad”, expresó el prelado, en un mensaje con fuerte contenido social y político.