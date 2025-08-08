Elecciones 2025 EN VIVO. Cerraron los frentes: la LLA selló acuerdo con el PRO y gobernadores; el peronismo logró unidad en la mayoría de las provincias

Live Blog Post

Cierre de alianzas: La Libertad Avanza, entre el purismo y los acuerdos pragmáticos

Por Cecilia Camarano

La Libertad Avanza llegó al cierre de alianzas a nivel nacional conforme con el trabajo realizado y con buenas expectativas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

JAVIER MILEI KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI CIERRE DE CAMPAÑA PARQUE MITRE.jpeg Dueña de la lapicera, Karina Milei supo conformar acuerdos provinciales. La Libertad Avanza

Por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el pasado jueves 7 de agosto era la fecha límite para que se definan los conjuntos de partidos políticos que competirán por cada uno de los cargos que se ponen en juego alrededor del país, es decir 127 bancas para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado.

