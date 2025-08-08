SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
8 de agosto 2025 - 10:00

Elecciones 2025 EN VIVO. Cerraron los frentes: la LLA selló acuerdo con el PRO y gobernadores; el peronismo logró unidad en la mayoría de las provincias

Las distintas fuerzas cierran las alianzas de cara a las elecciones nacionales de octubre.&nbsp;

Las distintas fuerzas cierran las alianzas de cara a las elecciones nacionales de octubre. 

Por

La Libertad Avanza y el PRO irán unidos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, mientras que el peronismo conformó una lista de unidad. Los comicios tendrán lugar el próximo 26 de octubre.

Entre los acuerdos más importantes, resaltan el alcanzado por LLA y el PRO en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el peronismo inscribió en la mayor parte del país frentes de unidad aunque no se alcanzaron acuerdos en Córdoba, Jujuy, Salta ni Tierra del Fuego, donde persisten las diferencias internas o se consolidan estructuras alternativas.

Live Blog Post

Cierre de alianzas: La Libertad Avanza, entre el purismo y los acuerdos pragmáticos

Por Cecilia Camarano

La Libertad Avanza llegó al cierre de alianzas a nivel nacional conforme con el trabajo realizado y con buenas expectativas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

JAVIER MILEI KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI CIERRE DE CAMPAÑA PARQUE MITRE.jpeg
Dueña de la lapicera, Karina Milei supo conformar acuerdos provinciales.

Dueña de la lapicera, Karina Milei supo conformar acuerdos provinciales.

Por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el pasado jueves 7 de agosto era la fecha límite para que se definan los conjuntos de partidos políticos que competirán por cada uno de los cargos que se ponen en juego alrededor del país, es decir 127 bancas para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Unidad peronista en la mayoría de las provincias, con rupturas en Córdoba, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego

Por Juliana Ricaldoni

Con el reloj electoral en marcha, el peronismo inscribió en la mayor parte del país frentes de unidad para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre , y entre las uniones más resonantes están las de provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Axel Kicillof Cristina Kirchner Sergio Massa.jpg
Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, las referencias del peronismo.

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, las referencias del peronismo.

En esos distritos confluyeron los distintos sectores del justicialismo. No obstante, no se alcanzaron acuerdos en Córdoba, Jujuy, Salta ni Tierra del Fuego, donde persisten las diferencias internas o se consolidan estructuras alternativas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Córdoba: De la Sota le mueve el tablero a Llaryora, mientras se cae la intervención al PRO

Por David Correa

El escenario electoral de Córdoba se mueve por la decisión de la diputada nacional Natalia de la Sota de inscribir a su propia fuerza para las elecciones legislativas nacionales de octubre, rompiendo con la estrategia electoral que diseñó hace 27 años el exgobernador y su padre, José Manuel de la Sota, que consistió en buscar siempre la unidad del cordobesismo peronista.

delasota
Natalia de la Sota rompió y le puso fin a la estrategia electoral que diseño su padre para el peronismo, hace 27 años.

Natalia de la Sota rompió y le puso fin a la estrategia electoral que diseño su padre para el peronismo, hace 27 años.

Enfrentará así a la fuerza del gobernador Martín Llaryora y de Juan Schiaretti, que no tenían en sus planes el desplante de la parlamentaria.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Santa Fe: Maximiliano Pullaro estrena sello frente al desafío del peronismo unido y La Libertad Avanza

Por Joaquín Rodríguez Freire

El cierre de alianzas en Santa Fe dejó como saldo destacado la presentación de tres grandes coaliciones que intentarán disputar el podio en las elecciones del 26 octubre. El gobernador Maximiliano Pullaro abandonará, por lo menos de forma temporal, el sello Unidos para Cambiar Santa Fe e intentará sobreponerse al desafío del peronismo, ganador en Rosario en los últimos comicios locales, y de La Libertad Avanza (LLA). Ambos se entusiasman con dar el golpe.

Maximiliano Pullaro.jpg
Maximiliano Pullaro buscará revalidar su hegemonía en la política de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro buscará revalidar su hegemonía en la política de Santa Fe.

En la pulseada para renovar nueve diputados, Pullaro estrenará el lema Provincias Unidas, frente que integra con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes también lo utilizarán en sus pagos chicos. Se trata simplemente de un cambio de coraza con trasfondo federal, ya que en los hechos se sostendrá la alianza santafesina de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el socialismo, entre otros partidos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Tucumán: PJ revive sociedad Jaldo-Manzur, UCR con candidato y LLA suma apoyo del PRO

Por David Correa

Al filo que expire el plazo para la presentación formal de las alianzas electorales para las elecciones legislativas de octubre, el escenario en Tucumán ya tiene definidas las fuerzas que competirán en las urnas para la renovación de cuatro bancas en la Cámara de Diputados. El peronismo irá con una lista unificada, la Libertad Avanza sumó al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) aglutinó a sus principales corrientes y Fuerza Republicana jugará en soledad.

Captura de pantalla completa 782025 221419
Las principales fuerzas de Tucumán comenzaron a delinear el escenario electoral para octubre.

Las principales fuerzas de Tucumán comenzaron a delinear el escenario electoral para octubre.

Las presentaciones formales de todas las fuerzas no se concretaban todavía en la Justicia Electoral Federal y mientras en algunas se trabaja contrarreloj para hacerlo antes de la medianoche, otras tenían previsto culminar el proceso antes de las 9 de este viernes, cuando finalizará el plazo, de acuerdo a consultas realizadas por Ámbito durante la agitada jornada que comenzó a definir el tablero electoral.

Live Blog Post

Alianzas demoradas en PBA: Fuerza Patria y LLA-PRO replican esquemas de septiembre

Por Juliana Ricaldoni

Hasta la noche del jueves, únicamente tres alianzas habían sido inscriptas ante la Justicia federal con competencia electoral para competir en los comicios nacionales del próximo 26 de octubre, en los que se elegirán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

kicillof, maximo kirchner, ritondo y sebastian pareja.jpg
Kicillof-Máximo vs Ritondo-Pareja, una pulseada que tendrá dos round: septiembre y octubre.

Kicillof-Máximo vs Ritondo-Pareja, una pulseada que tendrá dos round: septiembre y octubre.

El número definitivo de partidos anotados se conocerá este viernes, ya que el juez federal Alejo Ramos Padilla otorgó un plazo de gracia -previsto en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- hasta las 9:30 para completar el trámite.

Leé la nota completa acá

Live Blog Post

Ciudad: PRO cedió ante La Libertad Avanza, el PJ amplió unidad y exJuntos lanzaron "Hagamos Futuro"

Por Gonzalo Zanotti

Con la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre, cerraron las alianzas electorales que competirán en la Ciudad de Buenos Aires. Golpeado por mayo, el oficialismo PRO capituló ante las condiciones de Casa Rosada y selló un acuerdo como furgón de cola de La Libertad Avanza.

image
El oficialismo PRO capituló ante las condiciones de Casa Rosada.

El oficialismo PRO capituló ante las condiciones de Casa Rosada.

Enfrente, el peronismo logró evitar la experiencia previa y amplió su unidad, aunque sin Juan Grabois. En tanto que Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña y Elisa Carrió acordaron ir juntos en "Hagamos Futuro", sin la UCR. La izquierda sostiene el FIT.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Sandra Pettovello sobre las elecciones de octubre: "No voy a ser candidata"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, negó que vaya a ser candidata de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y cuestionó a quienes sembraron rumores sobre su postulación. Además, habló sobre el plan de Javier Milei de avanzar con la reforma laboral.

sandra pettovello
Pettovello dio la noticia en el stream Carajo.

Pettovello dio la noticia en el stream Carajo.

"Como llegaron las elecciones, el fiscal apeló ahora porque piensan que voy a ser candidata. No voy a ser candidata. Sépanlo todos. A ver si me dejan trabajar tranquila", explicó Pettovello.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Córdoba irá a las urnas en un escenario de tensión en todos los partidos y ruptura del "cordobesismo"

Por Joaquín Rodríguez Freire

Córdoba fue uno de los escenarios más turbulentos en el cierre de alianzas rumbo a las elecciones de octubre, ya que las principales fuerzas protagonizaron duras internas. A la insólita ruptura del oficialismo local, con la fuga de la diputada Natalia de la Sota, se suma la pelea entre las tribus de la Unión Cívica Radical (UCR) y los fallos judiciales contra la intervención del PRO vernáculo, ordenada por Mauricio Macri. La Libertad Avanza (LLA) reunió a aliados y jugará por su cuenta.

Martín Llaryora Natalia de la Sota
Otros tiempos: Martín Llaryora y Natalia de la Sota, hoy enfrentados.

Otros tiempos: Martín Llaryora y Natalia de la Sota, hoy enfrentados.

La provincia mediterránea pondrá en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados: tres de la UCR, tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria (UP).

Leé la nota completa

Live Blog Post

Rogelio Frigerio confirmó acuerdo con La Libertad Avanza en Entre Ríos "para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro"

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó este jueves, en el marco del cierre de alianzas, el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en Entre Ríos, de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo. "Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado", indicó en un mensaje de la red social "X".

Rogelio Frigerio.jpg
Frigerio confirmó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Frigerio confirmó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en Entre Ríos.

El frente electoral incluye al PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La alianza de Alfredo Cornejo y LLA debutará contra el peronismo unido y un PRO reciclado en Mendoza

Por Joaquín Rodríguez Freire

Mendoza irá a las urnas el próximo 26 de octubre con el acuerdo entre Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) como novedad principal, en un menú que incluye al peronismo en unidad y a diversas diásporas liberales en carrera. La fusión entre los oficialismos nacional y provincial posiciona a la fuerza del gobernador como la favorita para quedarse con la compulsa legislativa.

abrazo
Sintonía: Javier Milei y Alfredo Cornejo, aliados.

Sintonía: Javier Milei y Alfredo Cornejo, aliados.

Tal como se preveía, el cierre de frentes no tuvo sorpresas de fuste más allá de la oficialización de la flamante escudería que Cornejo y los libertarios sellaron con el objetivo de blindar un triunfo que, de no mediar ningún cisma, parece asegurado. Con ese norte, el mandatario y los apóstoles del Presidente se unieron en La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Debacle del PRO en el cierre de frentes: rendición ante La Libertad Avanza y repliegue nacional

Por Ezequiel Rudman

El PRO de Mauricio Macri exhibió en este cierre de alianzas electorales su más profunda crisis desde su creación. Sin marca propia en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito insignia, y absorbido también por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el sello amarillo se encamina a su extinción atado a la suerte del gobierno de Javier Milei y sometido al látigo político de su hermana Karina Milei.

ritondo, karina milei y pareja
Karina Milei puso de rodillas al PRO de Mauricio Macri en Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Karina Milei puso de rodillas al PRO de Mauricio Macri en Ciudad y provincia de Buenos Aires.

En la Capital Federal, el PRO fue el único oficialismo derrotado en las elecciones desdobladas y quedó tercero en los comicios locales de mayo debajo de Manuel Adorni (LLA) y Leandro Santoro en representación del panperonismo. Ese resultado obligó a Mauricio Macri a buscar una salida decorosa de cara a las legislativas nacionales de octubre y para evitar la exposición de una nueva derrota ante los hermanos Milei y el PJ.

Leé la nota completa

