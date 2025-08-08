Elecciones 2025 EN VIVO. Cerraron los frentes: la LLA selló acuerdo con el PRO y gobernadores; el peronismo logró unidad en la mayoría de las provincias

Santa Fe: Maximiliano Pullaro estrena sello frente al desafío del peronismo unido y La Libertad Avanza
Por Joaquín Rodríguez Freire
El cierre de alianzas en Santa Fe dejó como saldo destacado la presentación de tres grandes coaliciones que intentarán disputar el podio en las elecciones del 26 octubre. El gobernador Maximiliano Pullaro abandonará, por lo menos de forma temporal, el sello Unidos para Cambiar Santa Fe e intentará sobreponerse al desafío del peronismo, ganador en Rosario en los últimos comicios locales, y de La Libertad Avanza (LLA). Ambos se entusiasman con dar el golpe.
Maximiliano Pullaro.jpg
Maximiliano Pullaro buscará revalidar su hegemonía en la política de Santa Fe.
En la pulseada para renovar nueve diputados, Pullaro estrenará el lema Provincias Unidas, frente que integra con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes también lo utilizarán en sus pagos chicos. Se trata simplemente de un cambio de coraza con trasfondo federal, ya que en los hechos se sostendrá la alianza santafesina de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el socialismo, entre otros partidos.
