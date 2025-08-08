El dólar blue cerró este viernes 8 de agosto a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue cayó $10 en la semana luego de dos meses consecutivos con avances
Conocé el cierre de las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial cayó, pero rebotaron MEP y CCL; ADRs se hundieron y bonos cerraron con mayoría de bajas
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto
El tipo de cambio paralelo cerró con una baja de $10 en la semana. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene en terreno negativo.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 8 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, viernes 8 de agosto
Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.
Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.
