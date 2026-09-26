Como inscribirse en la Prestación por Desempleo de ANSES en los últimos días de septiembre

Los trabajadores que perdieron su empleo pueden solicitar la ayuda del organismo. Requisitos, montos, documentación y cómo hacer el trámite.

La Prestación por Desempleo de ANSES puede solicitarse de forma presencial o mediante Atención Virtual, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Quienes hayan quedado sin trabajo y cumplan con las condiciones establecidas pueden gestionar la Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) durante los últimos días de septiembre. El beneficio está destinado a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan perdido su empleo en determinadas circunstancias.

El trámite es personal y gratuito y puede realizarse de manera presencial, con turno previo, o a través de Atención Virtual . Además, el monto y la cantidad de cuotas dependen de la remuneración anterior, los aportes y la antigüedad laboral.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores permanentes que hayan sido despedidos sin justa causa , hayan finalizado su contrato o se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones previstas por la normativa laboral.

Para los trabajadores permanentes, uno de los requisitos principales es contar con al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al momento del despido o la finalización de la relación laboral. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se aplican condiciones específicas vinculadas con el tiempo trabajado.

La duración de la prestación depende de los meses trabajados y los aportes registrados . Puede extenderse de dos a doce meses, mientras que los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura, de acuerdo con las condiciones previstas por ANSES.

Cómo hacer el trámite desde Mi ANSES o Atención Virtual

La gestión puede iniciarse mediante Atención Virtual, una alternativa que permite presentar la solicitud sin concurrir personalmente a una oficina. ANSES indica que el trámite debe realizarse de manera personal y que no se admite la gestión por correo o mediante intermediarios.

Para iniciar la solicitud online, hay que ingresar al portal de ANSES, identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y completar la información solicitada. También se debe adjuntar la documentación que permita acreditar la situación laboral.

Otra alternativa es realizar el trámite de forma presencial. En ese caso, el trabajador debe solicitar previamente un turno y concurrir a la oficina de ANSES correspondiente con el DNI y todos los documentos que acrediten la finalización de la relación laboral.

Qué documentación necesitás presentar para cobrar el beneficio

El solicitante debe contar con DNI y documentación que permita demostrar la situación de desempleo. Los comprobantes requeridos pueden variar según el motivo por el cual terminó la relación laboral.

En caso de despido sin causa, pueden solicitarse el telegrama, la carta documento o una nota de despido certificada. Si se trata de la finalización de un contrato a plazo fijo, corresponde presentar una copia del contrato vencido. Para situaciones de quiebra o concurso preventivo del empleador, se requiere la documentación judicial correspondiente.

También existen requisitos específicos para otras situaciones, como el fallecimiento del empleador o un accidente o enfermedad al momento del cese. ANSES puede solicitar documentación adicional cuando existan dudas sobre la relación laboral o sobre la causa de la desvinculación.

¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse para no perder la cuota?

No existe una fecha única de cierre de septiembre que determine automáticamente la pérdida del beneficio. La solicitud debe realizarse dentro del plazo correspondiente desde la finalización de la relación laboral, por lo que quienes quedaron desempleados recientemente deberían iniciar la gestión cuanto antes.

En septiembre de 2026, el monto mensual de la Prestación por Desempleo se calcula como el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese, con un piso equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil y un máximo equivalente al 100%.

Por eso, durante septiembre el beneficio tiene un mínimo de $191.800 y un máximo de $383.800. A partir del 1° de octubre de 2026, esos valores pasan a $195.600 y $391.200, respectivamente.