FMI y las preguntas que siguen abiertas: monto, condiciones y otros datos claves que omite el DNU

Además, el DNU publicado en el Boletín Oficial el martes, con vigencia inmediata, establece que los fondos obtenidos se destinarán a:

Cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimiento más próximo.

Cubrir obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años.

El Gobierno justifica esta medida como un paso necesario para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera. Según datos oficiales escritos en el propio decreto, en diciembre de 2023 las reservas netas del Banco Central eran negativas en u$s11.200 millones, mientras que al 6 de marzo de 2025 habían aumentado en u$s7.034 millones. Sin embargo, este dato confirma que, a pesar de la mejora, las reservas netas aún continúan en terreno negativo por más de u$s3.000 millones tras un año y tres meses de gestión.

Qué datos omite el acuerdo con el FMI

"Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos. Lo más relevante es que confirma que será un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), un acuerdo de largo plazo con un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos", explicó Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, en diálogo con Ámbito.

"El DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome. Y después hay dos cosas: uno que le indica a crédito público como hacer las compras de letras intransferibles, o sea, qué criterio usar. Usar las letras de vencimiento más corto y después en orden sucesivo. Y después dice que también se pueden usar para cancelar la deuda con el FMI en los próximos cuatro años. En el corto plazo, no hay vencimiento, pero el año que viene y el otro sí. Eso probablemente implique que en alguna parte del acuerdo vaya a repagar los servicios con el Fondo en el futuro", analizó el economista Jorge Neyro.

Asimismo, entre los puntos no especificados en el acuerdo se encuentran el monto total del financiamiento, la tasa de interés aplicable, las condiciones asociadas y las metas macroeconómicas que serán monitoreadas por el FMI, un aspecto habitual en este tipo de programas.

"El texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo, por ahí eso haría ruido si se revela al mercado. Seguramente va a ser cuestionado legalmente y después si habrá o no autorización de parte de la justicia y esas cuestiones legales, no sabemos, vamos a ver y eso no está claro", aportó Andrés Reschini, analista de F2 Finanzas.

Otro dato clave que queda en el tintero, está vinculado al monto de los fondos adicionales con los que contará el Gobierno. Recientemente, el Banco UBS aseguró que el FMI le brindaría un adicional de u$s8.000 millones al Gobierno. Dentro del propio informe, señalan lo siguiente: "Los nuevos fondos del FMI serán clave para que Argentina pueda afrontar sus obligaciones de deuda en los próximos años y fortalecer las reservas del Banco Central, lo que facilitaría una reducción gradual de los controles de capital más adelante este año. Además, un acuerdo podría generar respaldo adicional de otros organismos multilaterales (como el Banco Mundial) y contribuir a que Argentina recupere plenamente el acceso a los mercados", expresaron los analistas de UBS.

Es importante recordar que, en 2022 Argentina recibió un préstamo de u$s44.000 millones bajo un Programa de Facilidades Extendidas, del cual usó u$s41.000 millones. Ese capital deberá pagarse entre 2026 y 2034. Durante el mandato de Javier Milei, el Gobierno enfrentaba pagos por u$s12.000 millones en capital y u$s9.000 en intereses. En este contexto, pese a que estos detalles se omiten en el nuevo programa, los analistas indican que el acuerdo sería mejor de lo esperado.

fmi1.PNG El cronograma de vencimientos, según UBS.

El panorama se espera positivo para los mercados

Según los analistas de UBS, este acuerdo establece una hoja de ruta para la eliminación del cepo cambiario y la transición hacia un tipo de cambio más "flexible". Tiempo atrás, el propio presidente Javier Milei había adelantado su intención de avanzar hacia un "esquema de flotación" del tipo de cambio.

Para los mercados, este escenario representa un panorama favorable en un año electoral, donde los principales catalizadores son el acuerdo con el FMI y la expectativa de que la coalición de La Libertad Avanza gane bancas en el Congreso. A pesar de un contexto global desafiante, a nivel local el principal riesgo sigue siendo el nivel de apoyo a la actual gestión.