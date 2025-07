Guerra comercial: Donald Trump anunció aranceles del 30% a los productos de México y la Unión Europea

trump aranceles A dicha crisis, Trump se refirió como “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles". Depositphotos

El jefe de Estado señaló: “México me ha ayudado a mantener segura la frontera, pero, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase”.

A partir del primer día de agosto, regirá un arancel general del 30%, al que se sumarán gravámenes adicionales para ciertos sectores económicos. Productos que intenten evadir estos impuestos quedarán sujetos a aranceles aún mayores.}

Además, el mandatario estadounidense advirtió: “Si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30% de arancel estadounidense”.

Los aranceles a la UE en medio de las negociaciones

Por otro lado, Trump también aranceles del 30% para la Unión Europea, lo que refleja un aumento respecto al 20% anunciado por la gestión del republicano en abril. El anuncio llega en medio de las negociaciones que mantienen ambas gestiones sobre los acuerdos comerciales.

En detalle, la UE, preveía una suba de los gravámenes desde una base del 10% para mediados de la semana pasada. Sin embargo, el mandatario norteamericano definió extender el plazo hasta el 1 de agosto, días antes de la entrada en vigor de los nuevos porcentajes.

La reanimación de la guerra comercial no se quedó allí. Durante los últimos días, Trump envió cartas a más de 20 países con el detalle de cuantos aranceles serán aplicados en cada caso.

Donald Trump vuelve a imponer aranceles: 35% a Canadá y renueva amenazas a la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una sorpresiva imposición de un arancel del 35% a las importaciones provenientes de Canadá. Además, el republicano también criticó a su principal socio comercial por haber respondido a su medida con represalias.

Esto se suma a los aranceles ya aplicados con anterioridad en sectores específicos, como el acero, el aluminio o la industria automotriz. El nuevo gravamen, anunciado el pasado jueves, sorprendió a todos ya que figura entre los más elevados en la última ronda de medidas anunciada por Washington durante la última semana. Cabe destacar que Canadá se ubica como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Luego de la confirmación de la medida, Trump criticó al mandatario canadiense por reaccionar con represalias a los Estados Unidos: “En lugar de colaborar con Estados Unidos, Canadá respondió con sus propios gravámenes. A partir del 1º de agosto de 2025, aplicaremos un arancel del 35% a los productos canadienses que ingresen a nuestro país”, afirmó Trump en una carta firmada que publicó en su plataforma Truth Social.