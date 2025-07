La dura respuesta de Victoria Villarruel a las críticas de Javier Milei: "Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos"

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, fue blanco de fuertes críticas de distintos sectores del gobierno de Javier Milei por su rol durante la sesión del Senado que, el jueves pasado, aprobó los proyectos previsionales y de emergencia en Discapacidad. Mientras que el Presidente tildó a su compañera de fórmula de "traidora", la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la acusó de ser "cómplice del kirchnerismo". Lejos de quedarse callada, Villarruel utilizó sus redes para responder a las imputaciones: "Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos".

Es que la vicepresidenta fue muy criticada tras presidir la sesión del jueves en la Cámara alta . El cruce más fuerte lo mantuvo con Bullrich - una de las voces más fuertes del Gobierno - quién la acusó de jugar "para el kirchnerismo" al habilitar un debate que no cumplía "con el reglamento" y que solo tenía por objetivo "perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada". La respuesta de Villarruel fue tajante: "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país ".

A pesar de los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de apaciguar las aguas, la interna oficialista escribió un nuevo capítulo este sábado. A través de su Instagram, la vicepresidenta contestó a acusaciones de los usuarios y cruzó - en varias respuestas - al líder libertario.

La dura respuesta de Victoria Villarruel contra Javier Milei.

"Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", acusó contra la gestión de Milei.

Al ser acusada de traición por numerosos usuarios, Villarruel explicó que es el presidente quien "no debe traicionar lo que dijo, porque si lo hace los demás debemos marcárselo". Sobre los reclamos por la mala relación entre ambos, ahondó: "¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca".

Las acusaciones por el uso de los recursos del Estado no quedaron ahí. Al ser juzgada por sus viajes, Villarruel contestó que siempre uso "un avión de línea" y se diferenció nuevamente del Presidente. "No uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana".

Villarruel arremetió contra los hermanos Milei por sus usos de los recursos del Estado.

"Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país. Y putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables. Si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE", justificó en otro pasaje.

Los mensajes de Villarruel fueron publicados en su cuenta oficial de Instagram durante la madrugada de este sábado y llegan para reafirmar las tensiones en el Gobierno.

La interna en la Casa Rosada

La interna del Gobierno reflotó el jueves pasado cuando Bullrich, a través de su cuenta de X, cuestionó duramente a la vicepresidenta, quien decidió mantenerse al frente de la sesión en el Senado.

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside", escribió Bullrich, en un mensaje que evidenció el malestar dentro del oficialismo. Luego, añadió: "No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".

Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

El reclamo se produjo en un contexto incómodo para el Ejecutivo, dado que la oposición logró alcanzar el quórum con el respaldo de senadores no alineados al kirchnerismo, que además logró la aprobación de las propuestas legislativas incómodas para el Gobierno. Si Villarruel se hubiera retirado del recinto, la presidencia de la sesión habría quedado en manos de la senadora Silvia Sapag (UxP), algo que finalmente no ocurrió.

La respuesta de Villarruel llegó pocas horas después, también por redes sociales, a través de un mensaje extenso y cargado de definiciones. "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", lanzó sobre la participación de Bullrich en la agrupación Montoneros.

Y continuó: "Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido".

En esta línea, la vicepresidenta defendió su accionar durante la sesión: "La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no".

Además, agregó: "Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente".

Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país.

Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025

Y concluyó con un mensaje directo a Bullrich: "El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal".

Más tarde, Bullrich volvió a cargar contra Villarruel, esta vez en respuesta directa al mensaje de la vicepresidenta: "Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos".

Y remató: "Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país".

Al día siguiente, Bullrich volvió a reabrir la discusión y agregó: “La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’".

Javier Milei trató de "traidora" a Villarruel

En paralelo a la sesión en el Senado, el presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará las leyes que sean aprobadas hoy en la Cámara Alta. "Están desesperados. Porque saben que en octubre La Libertad arrasa", aseguró en referencia a las elecciones generales de este año. Además calificó de "traidora" a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que condujo la sesión legistavio. Además sostuvo que ya estaban preparados para este revés que, de todas maneras, no pondría en riesgo el superávit fiscal. Estas declaraciones las realizó durante la celebración del 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

En un ambiente amigable, con una bienvenida llena de elogios de parte del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, Milei se mostró confiado a pesar del duro revés que tuvo hoy su Gobierno en el Senado. "Nada que está pasando nos sorprende. Estamos preparados para esto y vamos a ser exitosos", afirmó en un mensaje a los mercados y los gobernadores.

"Vamos a vetar", prometió el Presidente. "Si el veto se cae, lo vamos a judicializar, el daño que podrían causar es mínimo. La política del superávit fiscal es permanente", aseguró con una sonrisa, confiado en que el Gobierno ganará ampliamente las elecciones de octubre y podrá revertir la ecuación de fuerzas dentro del Congreso.

Además, el Presidente volvió a calificar de "ratas" y "degenerados fiscales" a los legisladores y trató a la vicepresidenta de "traidora", sin nombrarla. “No solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, afirmó.