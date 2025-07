Revelaron el audio de los pilotos del avión que se accidentó en la India y se profundizaron las dudas

En la grabación de la cabina se escucha cómo un piloto le pregunta al otro por qué “cortó el paso” , obteniendo como respuesta una negación. Sin embargo, el audio no permite identificar con claridad quién pronunció cada frase. En ese momento, el copiloto pilotaba la aeronave mientras el capitán supervisaba.

Durante el breve vuelo, los interruptores regresaron a su posición operativa, activando el sistema de reencendido automático . Al momento del impacto, un motor estaba generando empuje y el otro, aunque reiniciado, aún no había recuperado su potencia.

Un vuelo de menos de un minuto

La aeronave permaneció menos de 40 segundos en el aire antes de caer en una zona densamente poblada de Ahmedabad, en el oeste de India. Según Flightradar24, el avión ascendió hasta 190 metros con buen clima y desapareció del radar a los 50 segundos.

accidente avion india.jpg La aeronave estuvo menos de un minuto en vuelo antes de caer en una zona densamente poblada de Ahmedabad. Archivo

El informe, que tiene 15 páginas y fue publicado este sábado, ofrece un panorama inicial de los hechos. La investigación está encabezada por autoridades indias y cuenta con la colaboración de expertos de Air India, Boeing, General Electric, entes regulatorios de la India, Estados Unidos y Reino Unido.

El sistema diseñado para prevenir errores

Los especialistas afirman que los interruptores de combustible con palanca de bloqueo fueron diseñados para evitar activaciones accidentales. Estos dispositivos, que datan de la década del 50, deben ser levantados antes de ser accionados, y poseen protecciones físicas adicionales.

“Sería casi imposible accionar ambos interruptores con una sola mano, y esto hace improbable un despliegue accidental”, explicó a BBC un investigador canadiense que solicitó el anonimato.

Esta característica técnica convierte al caso de Air India en un hecho atípico. Si uno de los pilotos activó los interruptores —ya sea por error o de manera deliberada—, surgen nuevos interrogantes.

“¿Por qué... poner los interruptores en la posición de apagado?”, planteó Shawn Pruchnicki, experto de la Universidad Estatal de Ohio y ex investigador de accidentes.

“No hay registros de una emergencia. En situaciones críticas es común que se presionen botones incorrectos, pero en este caso no hubo señales de confusión. No hubo una conversación que indicara que se seleccionaron los interruptores por error. Este tipo de fallo es raro sin un motivo evidente”, expresó a la BBC.

El papel de la grabadora de voz

Peter Goelz, exdirector ejecutivo de la NTSB de Estados Unidos, coincidió: “El hallazgo es muy preocupante: que un piloto haya apagado el interruptor de combustible a los pocos segundos de volar”.

Agregó que la grabadora de voz debería aportar más información. “Un simple comentario como ‘¿por qué cortaste los interruptores?’ no basta”.

Goelz remarcó que el audio sugiere que alguien cerró las válvulas de combustible y pidió una identificación clara de las voces, una transcripción completa y etiquetada, y una evaluación minuciosa de todas las comunicaciones.

La instalación de grabadoras de video en cabina, como recomienda la NTSB, también podría haber facilitado la determinación de responsabilidades, mediante una vista directa de las acciones de los pilotos.

Otros elementos bajo análisis

El informe señala que tanto los pilotos como la tripulación pasaron los controles médicos y estaban aptos. También indica que se encontraban descansados tras haber llegado el día anterior desde Bombay.

Un apartado llamativo del informe alude a una advertencia emitida en diciembre de 2018 por la FAA sobre interruptores defectuosos en los Boeing 737, algunos de los cuales no tenían activada la función de bloqueo.

video avion india 2 El incidente causó la muerte de al menos 270 personas.

Aunque la FAA no emitió una directiva obligatoria, sí recomendó revisiones preventivas. Como no era obligatorio, Air India no implementó inspecciones en los aviones con interruptores similares, como el Boeing 787-8 VT-ANB siniestrado.

Pruchnicki se preguntó si esto pudo haber tenido alguna incidencia: “¿Qué ocurre cuando se desactiva el bloqueo? ¿Puede apagarse el motor con solo mover el interruptor?”.

Otros, sin embargo, minimizaron la advertencia. “Nunca escuché quejas de pilotos por este sistema. Es un punto que debe investigarse, pero podría ser secundario”, aclaró Goelz.

Kishore Chinta, exinvestigador de la AAIB de India, sugirió otra hipótesis: “¿Es posible que la unidad de control electrónico haya activado los interruptores sin intervención humana?”. De ser así, remarcó, se trataría de una falla grave.

Las hipótesis descartadas

Los análisis también descartaron la posibilidad de contaminación de combustible, ya que las muestras tomadas resultaron “satisfactorias”. Por el momento, no se detectaron fallos mecánicos en el Boeing 787 ni en sus motores GE GEnx-1B.

El despliegue de la turbina Ram Air (RAT) durante el vuelo evidenció una falla sistémica total. Este generador de emergencia se activa cuando se pierde potencia en ambos motores y permite mantener operativos los sistemas esenciales.

El tren de aterrizaje también se encontraba en posición baja. Un piloto de Boeing explicó que el proceso completo de retracción suele finalizar a los 120 metros de altitud, es decir, en solo ocho segundos.

“Cuando los dos motores fallan, uno queda paralizado. Lo único en lo que pensás es en la trayectoria: ¿dónde aterrizo?”, explicó.

Pruchnicki consideró que los pilotos intentaron reactivar los motores, pero el tiempo fue insuficiente. “El motor izquierdo se apagó primero y volvió a encenderse. El derecho tardó más. Aunque ambos se reiniciaron, el empuje no alcanzó. Ya era demasiado tarde”.