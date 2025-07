Guerra arancelaria: EEUU investiga al principal sistema de pagos de Brasil por "prácticas desleales"

Sobre este punto, aseguró que "hoy es posible realizar pagos con Pix en mercados clave de América Latina como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y México, así como también en Asia y Europa". Sobre ese punto, recalcó que "mientras expandir el acceso a servicios financieros para brasileños es transformador, también es crucial extender esta conveniencia a quienes visitan el país".

Solo en el primer trimestre de este año, Brasil recibió 3,7 millones de turistas internacionales, un aumento del 48% respecto al mismo período de 2024, según Embratur. De ese total, el 51,5% fueron argentinos.

¿Conflicto de intereses?

Consultado por Ámbito, el CEO de Belo, Manuel Beaudroit, opinó que "el problema principal es que, el sistema de Pix es tan bueno, que lo están empezando a ver para adoptar masivamente en otros países". La fintech fue una de las primeras empresas argentinas que adoptó la infraestructura de Pix para que turistas en Brasil pudieran realizar pagos en pesos desde su billetera virtual.

"Hay claramente muchos intereses de las principales marcas de tarjetas porque están perdiendo terreno ante un mecanismo de pago que es ampliamente superior para el usuario común y el comercio. En lo personal, creo que es similar a lo que vivieron los correos con la salida de Internet", argumentó Beaudroit.

Planteó que "hay en juego una inversión en infraestructura gigantesca, las tarjetas vienen creando una red de aceptación de pagos desde hace unos 60 años, y este tipo de iniciativas hacen que empiece a tambalearse el negocio". Y agregó: "Es una tendencia que no va a parar y no creo que EEUU tenga nada que decir sobre los medios de pago locales".

brasil -.jpg Miles de argentinos utilizaron Pix para pagar sus gastos en Brasil. turismobr

La tendencia global

Por su parte, Germer reconoció que recibieron con "sorpresa" la denuncia de la USTR, "sobre todo considerando que Estados Unidos ya cuenta con su propia infraestructura de pagos instantáneos, como FedNow, además de soluciones ampliamente utilizadas como Zelle". También citó otros ejemplos, como el caso de UPI en India, o PromptPay en Tailandia.

"Esto demuestra que los pagos en tiempo real no son una innovación exclusiva de Brasil, sino una tendencia global que apunta hacia una mayor eficiencia y accesibilidad. En ese contexto, Pix se inserta como parte de un movimiento internacional hacia la modernización financiera, y no como un competidor directo de las soluciones estadounidenses", enfatizó.

Presiones geopolíticas

Para la experta en relaciones internacionales, Julieta Zelicovich, "todas estas medidas forman parte de un mismo paquete de instrumentos a través de los cuáles Estados Unidos está buscando ejercer presión sobre el gobierno brasileño". Explicó a este medio que, "a pesar de que ser instrumentos de carácter económico, no deben leerse como mecanismos que busquen ajustar el comercio como meta en si mismo, sino que el comercio se transforma en un instrumento para forzar otras decisiones".

De hecho, el anuncio se produjo pocos días después de que el gobierno norteamericano confirmara la aplicación de aranceles del 50% sobre productos brasileños a partir del 1 de agosto y saliera a defender al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar un complot golpista.

En este sentido, tras una reunión con la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham) este jueves, el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, planteó: "El Pix es un modelo exitoso. Lo que debemos resolver es el tema arancelario, porque no es justificable en este nivel. Todos pierden en esa disputa".

A su vez, a principios de julio, Trump amenazó a los países miembros del BRICS, incluido Brasil, para "no crear una nueva moneda BRICS ni apoyar ninguna otra que sustituya al poderoso dólar estadounidense, o se enfrentarán a aranceles del 100% y deberán decir adiós a vender (sus productos o servicios) en la maravillosa economía estadounidense".

Consultado por este medio, el economista especialista en mercados internacionales Luis Palma Cane consideró que las últimas denuncias de EEUU forman parte de una estrategia para "meter a Brasil contra la pared" y, posiblemente, "meterle presión para que salga de los BRICS". Y agregó "Lula no puede dar un paso atrás, ya no tiene retorno, o lo arregla de manera diplomática o es con aranceles recíprocos, no hay otra".