Bolsonaro y el predicador: un documental imperdible

Netflix acaba de estrenar "Apocalipsis en los trópicos", de Petra Costa, sobre la alianza entre el ex presidente del Brasil y el siniestro Silas Malafaia, una sociedad que recuerda otras en el mundo.

Lo que cuenta “ Apocalipsis en los trópicos” , que acaba de estrenarse en Netflix , pasó en Brasil, no hace mucho, y tiene resonancias actuales entre nosotros. Habla de la unión de Jair Messias Bolsonaro con un rico líder evangelista de ultraderecha, la influencia de ambos en aquel país, la difamación y la prepotencia como herramientas habituales y otros asuntos que hoy están modelando la vida y la política en el Cono Sur. Y es una película realmente bien hecha, de abundante información, tan perturbadora como entretenida y enriquecida con ilustraciones del Bosco, Brueghel, Rubens , también Fra Angelico , y delicias de Bach, Vivaldi, Hermeto Pascoal y Ary Barroso , entre otros. Detalle interesante: Brad Pitt es uno de sus productores ejecutivos.

Petra Costa repasa los antecedentes: el predicador anticomunista Billy Graham en el Maracaná, el movimiento de misioneros norteamericanos The Family , también conocido como La Familia del Amor, el informe de Kissinger advirtiendo que la Iglesia Católica de Latinoamérica era muy poco confiable ( tiempos de la Teología de Liberación en favor de los pobres y monseñor Helder Cámara enfrentado al gobierno militar), hasta el paulatino crecimiento de iglesias evangélicas en el interior y representantes evangelistas en el Congreso y hasta en la Corte Suprema.

Frente a los destrozos, la autora recuerda el valor de la democracia como forma suprema de generosidad, ya que implica la convivencia entre enemigos. Y en los créditos finales se oye una vieja canción de Nelson Cavaquinho, “Juizo Final”: “O Sol há de brilhar mais uma vez/ A luz há de chegar aos corações/ Do mal será queimada a semente/ O amor será eterno nuevamente// É o juízo final/ A história do bem e do mal/ Quero ter olhos pra ver/ A maldade desaparecer”. Pero es solo una canción.

“Apocalipsis en los trópicos” (Apocalipse nos trópicos, Brasil-EEUU-Dinamarca, 2024). Dir.: Petra Costa. Documental. Netflix.