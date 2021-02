Ingresos Brutos sobre Leliq es un impuesto negativo

Esta propuesta es un despropósito en términos tributarios, federales, monetarios y macroeconómicos. No es transitorio, como sí lo es el aporte extraordinario a las grandes fortunas, y al igual que todo impuesto a los II.BB. es ineficiente. No sólo es un típico impuesto trasladable si no que es una “distorsión expansiva” ya que en este caso afectará a toda la economía argentina, no sólo a los ciudadanos porteños, distorsionando las tasas activas y pasivas de todo el sistema financiero argentino.