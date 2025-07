Fuerza Patria y La Libertad Avanza-PRO: danza de nombres para las boletas bonaerenses

El principal criterio para la definición de nombres serán dirigentes que estén nítidamente enfrentado a la gestión de Javier Milei. Y en Fuerza Patria manda la necesidad de poner toda la carne al asador, en términos electorales, para el primer turno del comicio del 7 de septiembre. Habrá poco más de un mes entre la elección bonaerense desdoblada y las legislativas nacionales del 26 de octubre por lo que el resultado del primer turno electoral terminara condicionando al segundo, según razonan cerca de Cristiana Kirchner. Esa lógica la cristalizó la semana pasada Tignanelli, jefe de bloque de UP en la Legislatura bonaerense: "Cómo en el truco hay que ganar la primera que es en septiembre”.

En ese contexto comenzaron a circular los primeros nombres, en especial para la primera y tercera sección electoral, donde podría definirse el resultado de la elección. "El que gana la primera sección gana la elección. En general, la tercera termina comenzando el resultado con las secciones del interior de la provincia", explica un veterano armador electoral del peronismo. Escobar, Pilar, Malvinas Argentinas, Merlo, José C. Paz, San Martín, Ituzaingó y Hurlingham son algunos de los municipios gobernados por el peronismo que integran esta estratégica sección electoral que con 4.732.831 personas habilitadas para votar ya superó a la tercera en cantidad de electores. Ya habría comenzado a ganar consenso el nombre de Federico Achával, intendente de Pilar, como posible primer candidato a senador provincial. Se trata de un jefe comunal cercano a Kicillof, que apoyó el desdoblamiento pero que también mantiene vínculos armoniosos con La Cámpora de Máximo Kirchner.

En la elección provincial del 7 de septiembre se pondrán en juego 23 senadores, 46 diputados, 1097 concejales y 401 consejeros escolares, distribuidos en las ocho secciones electorales. Pero en la primera, donde Achával podría ser cabeza de lista, se elegirán ocho bancas para el Senado bonaerense. En un principio se especulo con la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato pero finalmente el Frente Renovador resolvió apostar a la renovación dirigencia y a darle prioridad a los intendentes que gestionan en los territorios. Esa postura es apoyada también por el jefe comunal de Pilar quien hace dos semanas en una entrevista no descartó ser candidato: “Si después me dan la responsabilidad de presentarme, lo haré. La política la entiendo como una fuerza productiva, no como algo individual”.

Achával no sólo defiende la gestión de Kicillof y la estrategia del desdoblamiento sino que es uno de los encargados de reclamar por la inocencia y libertad de Cristina Kirchner además de ponderar a Máximo Kirchner como titular del PJ bonaerense.

Ya sin Cristina como candidata para la tercera sección electoral, la posibilidad de que Máximo encabece la boleta no está descartada. Sin embargo el hijo de la ex presidenta no se sentiría del todo cómodo en ser candidato frente a lo que considera una proscripción y persecución política a su madre. Por eso nuevamente emerge la figura de alguien que tenga volumen electoral propio, experiencia en la gestión y que sintetice a los distintos sectores del peronismo. Si bien se especuló con la posibilidad de que Mayra Mendoza, jefa comunal de Quilmes y cacique de La Cámpora, asuma ese rol, no cumpliría con todos los requisitos. Por eso comienza adquirir volumen la posibilidad de que Verónica Magario, vicegobernadora de Kicillof y exintendenta de La Matanza, sea quien encabece la boleta por la tercera sección electoral.

La tercera sección es el principal enclave de votantes peronistas donde el PJ no pierde un comicio desde 1992. Comprende Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. En ese contexto tampoco se descarta que sea Cascallares quien finalmente sea cabeza de lista o integre la boleta ya que se trata de un intendente con gestión comprobada, que terminó como apoderado por el sector de Axel Kicillof pero que a la vez mantiene un vinculo aceitado con su par de Lomas de Zamora, Federico Otermin, el brazo político de Máximo Kirchner en la tercera sección.

En la vereda de enfrente, en la coalición que La Libertad Avanza y el PRO sellaron en la provincia de Buenos Aires, también comienzan a definirse algunas candidaturas para las ocho secciones electores. En especial la representación que tendría el macrismo a la hora del cierre de listas del sábado 19 de julio. Para la primera sección suena cada vez más fuerte Diego Valenzuela como candidato a senador provincial. Es el primer intendente PRO transformado en libertario quien ademas mantiene una relación de amista con Javier Milei quienes estudiaron juntos economía. Otro exintendente del PRO, Héctor Gay, seria número puesto ara encabezar por la sexta sección electoral. Se tata del exjefe comunal de Bahía Blanca, ahora alineado con Patricia Bullrich.

Al tope de la papeleta por la quinta sección aparecería Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y uno de los ingenieros políticos del acuerdo bonaerense entre La Libertad Avanza y el PRO. También de vinculo directo con Milei, este jefe comunal con un amplio abanico de relaciones en el mundo judicial podría tener destino final en el gabinete en el caso de que se confirmara el salto de Patricia Bullrich a la candidatura para senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Seguridad pero también la cartera de Justicia serian algunos de los posibles lugares que Montenegro podría terminar ocupando en el gobernó nacional.

En medio de una fuerte interna libertaria que margino a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación bonaerense de Santiago Caputo que tiene a Agustín Romo o Manuel Sotelo como principales exponentes, resta definir quién será el candidato para las estratégicas primera y tercera sección electoral. Para la tercera volvió a instalarse con fuerza la posibilidad de que sea finalmente Sebastián Pareja el candidato de la boleta violeta. Así el presidente del La Libertad Avanza, encimera aso de lograr un resultado auspicioso, quedaría posicionado para la pelea por la gobernación bonaerense en 2027 frente a la degradación que viene sufriendo José Luis Espert, cada vez más complicado en la interna libertaria por el veto cruzado de Karina y Santiago Caputo.