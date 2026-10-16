La inflación de la zona euro se aceleró al 0,6% mensual en septiembre, como preveía el mercado

Los datos ratificaron un IPC del 0,6% mensual y 3,8% interanual en septiembre, alineados con las expectativas. Sin embargo, el FMI advirtió a las economías del bloque que deberán encarar reformas y consolidación fiscal para sostener la deuda.

La inflación de la zona euro fue en sintonía con las expectativas del mercado. Según los datos definitivos publicados este viernes, el índice de precios al consumidor registró una suba mensual del 0,6% en septiembre, confirmando las estimaciones previas de los analistas.

El consenso de los analistas consultados por Reuters ya proyectaba un avance del 0,6% para el mes de septiembre.

En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios registraron un incremento del 3,8% interanual, según informó la oficina estadística Eurostat, en exacta coincidencia con lo previsto por los economistas.

La inflación núcleo o subyacente mostró señales de moderación. Al dejar fuera de la medición a los rubros más volátiles como la energía y los alimentos, el índice registró un avance del 0,2% mensual, según las cifras oficiales.

Dato interanual: Los precios aumentaron un 3,8% interanual, en línea con las expectativas del mercado.

En la comparación de los últimos doce meses, los precios subyacentes registraron un incremento del 2,2% , alineándose exactamente con las proyecciones del consenso de analistas.

La advertencia del FMI por la deuda

El Fondo Monetario Internacional advirtió este viernes que las economías europeas necesitan acelerar su crecimiento o aplicar un ajuste en sus cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad de sus deudas, asegurando que "no hacer nada" ya no es una opción viable.

El Fondo subrayó que "aproximadamente tres cuartas partes de los países europeos necesitarán una combinación de reformas estructurales, para aumentar el crecimiento y aliviar las presiones sobre el gasto, junto con medidas de consolidación para reducir el ‌déficit de alrededor del 3,5% del PBI de media, a medio plazo, con el fin de mantener la deuda en niveles sostenibles".

El Fondo Monetario Internacional advirtió este viernes que las economías europeas necesitan acelerar su crecimiento o aplicar un ajuste en sus cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad de sus deudas. Depositphotos

Según advirtió el FMI, el recorte promedio del 2% del PBI en los planes fiscales y estructurales, pactado entre los países miembros y la Comisión Europea, se queda corto ante las necesidades de la región.

En sus previsiones para Europa, el FMI señaló que "incluso la consolidación prevista puede resultar difícil, dado que las proyecciones de referencia del personal técnico del FMI indican que la consolidación fiscal no alcanzará los objetivos en la mayoría de los países".