Los bonos en dólares operan con mayoría de bajas y el riesgo país sigue arriba de los 620 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos acumulan largas semanas de debilidad ante las dudas de los inversores. El riesgo país aumentó 50% en los últimos tres meses.

Los bonos argentinos en dólares vuelven a cotizar en rojo. Vecteezy

Los bonos soberanos argentinos en dólares continúan bajo presión este viernes y operan con mayoría de bajas en Wall Street. El riesgo país medido por J.P. Morgan encadena una nueva suba, la séptima consecutiva. Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) cotizan mayormente en rojo, con caídas de hasta 0,2%. Por su parte, los Bonares (de legislación argentina) muestran movimientos más acotados, aunque con predominio bajista.

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De esta manera, el riesgo país avanza otras dos unidades hasta los 624 puntos básicos. En los últimos 90 días acumula una escalada superior al 50%, a contramano de los dichos del presidente Javier Milei de este jueves en la Cámara de Comercio de EEUU acerca de que "sigue cayendo día a día el riesgo país".

Lo cierto es que los inversores muestran cada vez más dudas sobre el programa financiero 2027, ante las dificultades del Gobierno para seguir colocando deuda en dólares en las licitaciones en el mercado local. El BCRA busca enviar señales en contrario y aceleró en los últimos días las compras de divisas. Otro factor de preocupación de la city es el adelantamiento del clima electoral, en buena medida atizado por el propio Ejecutivo, y el debilitamiento de las proyecciones de la economía argentina.

En Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la reducción de la pobreza. También señaló que los proyectos vinculados al RIGI suman u$s200.000 millones y planteó que alimentos, energía y minerales pueden impulsar las inversiones y el crecimiento.

A nivel internacional, se recalienta la inflación mayorista en EEUU. El índice de precios al productor (PPI) subió 1,3% mensual en septiembre, muy por encima de lo esperado. El núcleo avanzó 0,7%, su mayor aumento en cuatro años. Las ventas minoristas también superaron las previsiones, reforzando las dudas sobre la evolución de la inflación.

En cuanto a los commodities energéticos, el Brent sigue cerca de u$s105. El petróleo opera en torno a u$s105,3 por barril, frente a u$s72 antes del conflicto con Irán. Sin acuerdo para terminar la guerra, el riesgo sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre los precios. S&P Merval y ADRs Tras una jornada con avances, la renta variable cae este viernes. Así, el S&P Merval cae levemente 0,1% a 2.857.262,470 puntos básicos. De esta forma, las acciones líderes que más bajan son: BBVA (-1,1%), Ternium (-1%), y Transportadora de Gas del Norte (-0,6%). A su vez, los ADRs cotizan mixtos, los mayores avances son para Telecom e IRSA con el 1,9% y 1,7%, respectivamente y las principales bajas para Central Puerto y Grupo Supervielle con el 1,6% y 1,5%, respectivamente.