La regla infalible para ahorrar en dólares sin complicaciones + Seguir en









Un método simple de organización mensual permite ordenar gastos y sostener el ahorro en dólar sin hacer cuentas complejas ni resignar todo.

Una forma de ordenar las finanzas personales que busca equilibrio entre consumo, previsión y tranquilidad. Depositphotos

Ahorrar en dólares no siempre falla por falta de ingresos: muchas veces, el problema es no tener un sistema claro. En economía conductual, cuando la decisión se automatiza, la constancia suele mejorar. Por eso, una regla simple de porcentajes puede ordenar el mes sin volverte loco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La fórmula 50-30-20 propone dividir tus ingresos netos en tres grandes bolsas: necesidades, gustos y ahorro. La clave está en mirar tus consumos de frente, separar lo esencial de lo prescindible y reservar una parte fija apenas cobrás, antes de que el dinero se diluya en gastos chicos.

Ahorrar Un esquema de organización personal que propone dividir ingresos y repensar hábitos para ganar previsibilidad mes a mes. Pixabay Cómo ahorrar en dólares con la regla 50-30-20 La regla 50-30-20 funciona como un presupuesto mensual: tomás tus ingresos netos y los repartís en tres categorías. El 50% se asigna a necesidades básicas, el 30% queda para gastos prescindibles y el 20% se reserva para ahorro.

En el 50% entran los gastos esenciales para vivir. Ahí se suelen agrupar el alquiler o la hipoteca, los servicios como gas, agua y electricidad, la alimentación, el transporte al trabajo, la ropa necesaria y los costos vinculados con la educación obligatoria de los hijos.

El 30% es para los gastos que mejoran tu vida, pero no son imprescindibles. Por ejemplo: salir a comer, viajes, compras no necesarias, ropa o calzado no esencial y suscripciones a servicios que podés recortar sin que tu día a día se derrumbe.

El 20% final es el que te acerca al objetivo de ahorrar en moneda dura. Para evitar que se mezcle con el resto, sirve apartarlo apenas cobrás: podés mandarlo a una cuenta separada o elegir una cuenta de ahorro o un depósito a plazo fijo que te dé algo de rentabilidad por ese dinero. ahorro inversiones finanzas plazo fijo interés tasas bonos Planificar el presupuesto con criterios simples puede convertirse en el primer paso para sostener un objetivo financiero sin estrés. Depositphotos Los consejos para reducir tus gastos Si tus gastos superan el 80% de tus ingresos, la regla te obliga a ajustar. En lo básico, suele rendir bajar consumos de servicios (por ejemplo, acortar duchas o cocinar para varios días), elegir electrodomésticos y lámparas de bajo consumo y revisar contratos para buscar alternativas más económicas u ofertas. En los gastos prescindibles, el primer paso es detectar los “gastos hormiga” (chicos, evitables y repetidos) y los “gastos vampiro” (fijos, más altos y a veces invisibles). Cuando los anotás y los ordenás, se hace más fácil cortar algunos y liberar margen para el ahorro.

Temas Dólar