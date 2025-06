La UIA le pide al Gobierno desglosar las importaciones que entran para allanarle el camino a los empresarios

las importaciones alcanzaron un total de u$s 6488 millones.

“Para cuando el empresario se entera de que hay una lluvia de importaciones del producto que fabrica, ya es tarde y no tiene más que hacer ”. Así justifica un dirigente industrial el pedido de la entidad que busca representar al sector fabril: un desglose de aquellos bienes que provienen del exterior para que cada empresa logre trazar un horizonte real de negocios a mediano plazo.

A su vez, ayer el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reiteró el pedido al secretario de la pequeña y mediana empresa (PYME) Marcos Ayerra , en el Consejo Pyme. La demanda todavía no adquiere carácter formal, pero sí le dejaron en claro al funcionario que se trata de una petición en agenda , con fuertes intenciones de materializarla.

“Nosotros lo que planteamos urgente es un plan estratégico para hacer sustentable el desarrollo industrial PyME, considerando que en Argentina están muy altos los costos en dólares. La cantidad de 12.259 empresas que cerraron de enero de 2024 al 2025, nos está marcando una realidad para nosotros muy grave que genera mucha preocupación en todo el sector industrial”, alega el dirigente.

Importaciones en detalle: el pedido de la industria para anticipar la actividad empresarial

Al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la industria se preguntaba cuáles serían exactamente los lineamientos para el desarrollo del sector. Ahora ya lo sabe: el Gobierno se orienta a un proceso de reconversión de la matriz productiva basada en los sectores exportadores. El empresario que pueda, se acoplará a esta meta. El que no, quedará echado a su suerte.

Los industriales trabajan con esta idea fijada en el horizonte y apelan al registro de aquellas medidas que logren mejorar la competitividad en Argentina. “El que no pueda irse a Neuquén (por Vaca Muerta), que trate de vender su producto al mismo precio que el importado”, entiende una fuente en diálogo con este medio.

La iniciativa que plantean referentes de la UIA pretende, al menos, ganar tiempo. “En países como Estados Unidos, China o Rusia es información pública lo qué entra al país, exactamente. Aquí pedimos lo mismo, para que las empresas no sean las últimas en enterarse”, alegan en off.

Aunque el reclamo no es nuevo, atraviesa al menos las últimas dos gestiones de Gobierno, empresarios admiten que cobra relevancia en un contexto de incertidumbre signada por el “dólar barato” y la “apertura importadora”. Estos dos factores, junto la carga impositiva y la inflación en dólares, es bautizado como un “combo explosivo” por algunos referentes de la industria.

En ese sentido, la agenda de la UIA plantea con urgencia la reducción de la presión tributaria, actualización del esquema de Ingresos Brutos, eliminación de tasas municipales, e implementación de una reforma laboral, con los juicios laborales en el centro de la escena.

“En algunos productos IIBB puede llegar a representar casi hasta un 10% en el precio final. Nuestro objetivo es llegar competitivos al precio del mostrador”, sintetiza una fuente e introduce un planteo que involucrará a más de un sector económico: para alcanzar esta meta, es necesaria una “redistribución impositiva”, donde se revea cuánto pagan de impuestos los bienes no transables, es decir, mayormente los servicios.

En mayo, las importaciones crecieron un 29% y se achica el superávit de la balanza comercial

Según el INDEC, el intercambio comercial argentino en mayo fue positivo, pero por un margen reducido.

Las exportaciones totalizaron u$s 7095 millones, lo que representó una caída interanual de 7,4%, impulsada por un decremento de 6,0% en las cantidades exportadas y de 1,5% en los precios.

Al mismo tiempo, las importaciones alcanzaron un total de u$s 6488 millones, lo que representó un incremento interanual de 29,4%, atribuido a un aumento de 39,4% en las cantidades, en tanto que los precios registraron una disminución de 7%.

Con todo, la balanza comercial de mayo reportó un superávit de u$s 608 millones, pero al compararlo con el mismo mes del año anterior, se observa una caída de u$s 2047 millones, principalmente por la suba de las importaciones.

“El superávit comercial de bienes a mayo es sólo de u$s 1900 millones, mientras que en 2024 alcanzaba los u$s 8900 millones y hasta se encuentra debajo de 2022 (u$s 3200 millones). La caída de las exportaciones y el crecimiento sostenido de importaciones complican cada vez más el saldo de Cuenta Corriente del año”, advierte la economista de Equilibra, Laura Vernelli.

Daniel Molina, ex subsecretario de Hidrocarburos de Chubut, segunda provincia petrolera luego de Neuquén, entiende que “con la política cambiaria actual hay poco rango para acumular dólares, ya que casi todo lo que entra, luego debe utilizarse para pagar las importaciones”.

En cambio, para analistas financieros como Nau Bernués, el crecimiento de los productos importados en el país no debe generar preocupación porque su ingreso no estaba normalizado en 2024 y además son necesarios para aumentar las inversiones. “Se capitaliza el país”, asegura en su cuenta de X.