Lo que se dice en las mesas: dólar-cepo, mejor no hablar de ciertas cosas hasta después de las elecciones

El cepo seguirá vivito y coleando. Como reza la canción de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, fraseó un veterano Newman boy.

En un almuerzo en cercanías de lo que fue el famoso Brokers en pleno microcentro porteño, dos boneros amigos -en la jerga del mercado son los que se especializan en el mercado de renta fija- comentaban cómo esta fortaleza del peso estaba encareciendo la economía doméstica mientras las familias convivían con un fuerte deterioro de sus ingresos personales . Uno de ellos recién llegado de Nueva York, que encima se quejaba de los precios que pagó durante su estadía, pese a que colegas neoyorkinos le habían advertido que la Gran Manzana ahora estaba más cara que Londres, calmó su queja tras una serie de gastos domésticos en Buenos Aires. Su colega que venía de un “road show” por Baltimore y Filadelfia brindó un ejemplo más banal pero elocuente: trajo unos artículos de arte que en el país costaban casi 5 veces más en dólares . O sea, no se trata ni del dólar, ni de los aranceles, sino que los márgenes son más que abusivos.

Alforjas llenas de ganancias de "carry"

Se plegó a la sobremesa un exjefe de ambos operadores, hoy retirado pero con nexos libertarios, y no podía faltar el tema del “carry”. El veterano mesero comentó que la mayoría de las tasas del mercado habían cerrado entre 3,55% y 3,7% efectiva mensual mientras el dólar futuro seguía para abajo. De acuerdo a sus cálculos el “sintético” a un año daba un 9% anual contemplando el dólar setiembre 2025 y la Letra del Tesoro capitalizable en pesos setiembre 2025 (S30S5). Ocurre que las tasas hoy menores al 40% nominal anual sorprenden y como no se empina la curva de dólar futuro, entonces, el mercado comulga con el discurso oficial de no devaluar y convergencia del dólar CCL al oficial. Para algunos esto es demasiado optimismo oficialista pero el contrato de agosto 2025 bajó más de 80 mangos en un mes, por lo que apostar en contra luce arriesgado. El tema estuvo muy debatido, dado que los comensales ya tenían las alforjas llenas de ganancias de “carry”.