En su último fin de semana, la Feria del Libro anunció que España será el país invitado de honor en el 2027 + Seguir en









Se oficializó la elección tras una presentación en la que estuvieron presentes el embajador de España junto al de Perú, el país invitado este año.

Últimos días del evento editorial más importante del año.

La 50° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 arriba a sus últimos días de exhibición con promociones y eventos que destacarán el impacto editorial en las plataformas audiovisuales. En simultáneo, ya planifica su 2027: anunció este sábado que el país invitado de honor para la próxima edición será España.

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La oficialización de la invitación se hizo en un evento en el Salón de Ventas de La Rural, que contó con la presencia del embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, su par peruano como representante del país invitado saliente, Carlos Alberto Chocano Burga, y el secretario de Estado de Cultura español, Jordi Martí Graus. “España no viene a exportar, viene a compartir, a poner en común”, explicó el funcionario cultural, quien adelantó que prepararán para el 2027 una conmemoración para la generación de '37 y una exhibición que contemple tanto autores españoles como latinoamericanos censurados radicados en su país.

En la jornada de presentación, el presidente de la Feria del Libro, Christian Rainone, argumentó la decisión en que España tiene "el sector más dinámico del sector editorial con 11 años consecutivos de crecimiento, por eso los europeos hablan del ‘fenómeno español’. Los esperamos con los brazo abiertos y los estantes listos”. “España y Argentina se leen mutuamente desde siempre", agregó.

Stand de Perú Feria del Libro 2026 El stand de Perú, el país invitado de honor en la edición 2026.

La elección de un país invitado de honor, lo que representó una novedad en la actual edición dado que en las pasadas se escogían ciudades, representa un compromiso en la exhibición editorial y de otros elementos de la cultura nacional, en simultáneo a la disposición de un sector privilegiado dentro de la Feria del Libro. En ese marco, Perú convocó este año a una delegación de unos 60 autores, editores, músicos y bailarines, con eventos especiales para exaltar personalidades literarias de su país, como Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela.

Feria del Libro 2026: últimos días La edición 2026 se desarrollará hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, en Palermo, y reúne a editoriales, librerías, autores nacionales e internacionales, charlas, firmas de ejemplares y actividades para todas las edades. Además de los clásicos stands, hay espacios dedicados a la literatura infantil, jornadas profesionales, presentaciones de novedades editoriales y propuestas vinculadas a la educación financiera. Las entradas generales tienen un valor que cambia según el día de la semana, aunque varios visitantes aprovechan promociones bancarias o jornadas especiales para reducir ese costo. Menores de 12 años, personas con discapacidad y docentes, por ejemplo, cuentan con ingreso gratuito en distintas jornadas. El próximo lunes tendrá un valor de $8.000.

Los sábados, domingos el precio será de $12.000.

También está la opción de comprar un pase de 3 visitas por $18.000.