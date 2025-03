Los créditos en dólares cuadruplicaron en febrero el nivel de 2023 y por ahora ayudan a sostener las compras del BCRA

Según un relevamiento realizado por First Capital Group , en base a datos del BCRA, el monto de los préstamos en moneda estadounidense aumentó 9,6% respecto de enero, para acumular un stock de u$s13.966 millones. Asimismo, en términos interanuales se verificó un extraordinario salto del 233,6%.

"El saldo financiado de las tarjetas de crédito registró una suba interanual del 122,9% aunque con un comportamiento mensual irregular alternando alzas y bajas. Si bien se destaca el mayor uso del plástico en el exterior, los números de febrero han sido inferiores a los de fin de enero", dijeron desde First Capital.

El financiamiento en dólares como salvavidas del BCRA

Desde la consultora LCG remarcaron que el stock de créditos en dólares creció más de u$s10.100 millones en 12 meses y ya es cuatro veces superior al nivel de diciembre de 2023. Como reflejo de este salto, en los últimos meses los préstamos se convirtieron en la principal fuente de oferta de divisas en el mercado de cambios oficial (MULC).

En el segundo mes del año el BCRA registró un saldo neto positivo de u$s1.948 millones en el MULC. Según LCG, esto se produjo gracias a un mayor nivel de liquidación del agro tras la baja de retenciones (u$s2.400 millones vs. u$s1.900 millones en enero), al mencionado incremento en el stock de préstamos con obligación de liquidación en el mercado oficial (u$s1.310 millones) y a la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) en dólares (u$s485 millones).

Estos factores lograron más que compensar la salida de u$s800 millones por pagos a organismos internacionales, la reducción de encajes en u$s400 millones por la caída de depósitos en moneda norteamericana y los u$s550 millones que se fueron de las arcas de la autoridad monetaria para intervenir las cotizaciones de los dólares financieros.

image.png

Respecto de la merma en los depósitos, LCG subrayó que "desde el 8 de noviembre, momento en el que finalizó la etapa 1 del blanqueo y se cuenta con la posibilidad de retirar sus depósitos sin penalización, ya se retiraron u$s3.865 millones, un cuarto del total ingresado por la repatriación de capitales".

Muchos analistas sostienen que el financiamiento en divisas tiene todavía aire para seguir expandiéndose si se toma como parámetro, por ejemplo, que durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se llegó a un stock de u$s16.000 millones. No obstante, la baja en los depósitos no deja de ser un elemento a monitorear.

Al respecto, Melisa Sala, economista jefe de LCG, expresó en diálogo con Ámbito que "la posibilidad de que continúe la expansión depende mayormente de la demanda más que de la oferta" y que dicha demanda "puede estar asociada a la necesidad de prefinanciar exportaciones, o a la estrategia de adelantar liquidaciones para aprovechar la baja momentánea de retenciones y la tasa de intereses alta en pesos (aunque la suba de los dólares financieros de los últimos días, evidenciando tensiones en el mercado de cambios, puede frenar este efecto)".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, señaló que "los números indican que quedarían entre u$s2.500 y u$s3.000 millones para prestar, tomando en cuenta lo que crecieron los depósitos, la liquidez que querrían tener los bancos y el efectivo excedente que todavía tienen las entidades financieras en sus bóvedas". "A eso se le suma el adelanto de liquidación de exportaciones, que está impulsando los préstamos por la reducción de retenciones", acotó.

¿El boom de créditos en dólares genera algún tipo de riesgo sistémico?

Sobre la posibilidad de un significativo descalce de monedas por el salto de los créditos en moneda dura, Sala recordó que hoy ese riesgo es bajo, ya que "los préstamos se otorgan exclusivamente a personas/ empresas que puedan demostrar ingresos en moneda extranjera, una medida macroprudencial tomada post convertibilidad". Esto pese a que recientemente el BCRA decidió permitir el financiamiento en divisas a agentes de la economía con ingresos en pesos, siempre y cuando los fondos de los bancos provengan de ONs o créditos en el exterior, y no de los depósitos de la gente.

Menescaldi coincidió en que actualmente el stock de deuda no es para alarmarse, siempre y cuando la liquidez de los bancos no se reduzca de manera muy brusca. "Con el nivel actual de encajes, la liquidez en el Tesoro y los propios activos de los bancos en dólares, no hay riesgo en el corto plazo de un estrés sistémico", profundizó.

El acuerdo con el FMI, clave para suplir las divisas del blanqueo

En resumen, si bien los préstamos en dólares todavía le están dando aire al BCRA, el Gobierno debe buscar alternativas para cuando se acabe esa fuente de financiamiento. En ese sentido, los ingresos de la cosecha gruesa en abril/mayo podrían ser un primer puente.

Luego, el panorama es más incierto. Y es en ese marco que para el oficialismo resulta esencial cerrar el nuevo acuerdo con el FMI.

La semana pasada el Poder Ejecutivo comunicó que buscará que el Congreso le de el visto bueno a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar el trato con el organismo multilateral de crédito. Según estimaciones privadas, el Fondo podría darle al país entre u$s12.000 millones y u$s20.000 millones.