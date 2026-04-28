Jubilados y pensionados ANSES: lo que debes revisar antes de que termine abril 2026

Fechas de cobro, bono extra y próximos ajustes: los puntos que conviene mirar antes de cerrar el mes.

Abril entra en su recta final y para miles de jubilados y pensionados aparece la misma pregunta de cada cierre de mes: qué falta cobrar, qué trámite sigue pendiente y qué cambios llegan en mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activos los pagos correspondientes a abril, junto con el bono extraordinario para quienes perciben haberes más bajos. Aunque muchos beneficiarios ya cobraron, todavía queda un grupo que debe chequear fechas y acreditaciones.

Además, la expectativa por el próximo aumento previsional suma atención extra. Entre ajustes mensuales, refuerzos y consultas sobre la fe de vida, los jubilados siguen atentos al calendario oficial para no dejar pasar nada.

Uno de los puntos más importantes de abril fue el pago del bono extraordinario de refuerzo , destinado principalmente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Este adicional se mantiene como una ayuda clave frente al impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. En abril, el bono volvió a acompañar los haberes más bajos y se acreditó junto con el calendario habitual de pagos.

Quienes perciben hasta el mínimo reciben el monto completo, mientras que en escalas superiores el refuerzo se ajusta de forma proporcional hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

Muchos beneficiarios suelen revisar tarde si el extra fue depositado, sobre todo cuando cobran por cajero automático o mediante cuenta sueldo. Si el bono no aparece acreditado y la fecha de cobro ya pasó, conviene ingresar a Mi ANSES o consultar en los canales oficiales antes de iniciar cualquier reclamo presencial.

Calendario de pagos ANSES: ¿quiénes cobran en la última semana de abril?

Durante los últimos días de abril continúan los pagos para jubilados y pensionados según la terminación del DNI, tanto para quienes perciben la mínima como para quienes superan ese monto. También siguen los depósitos de pensiones no contributivas, asignaciones familiares y otros beneficios previsionales administrados por ANSES.

La última semana suele concentrar consultas porque muchos beneficiarios esperan hasta el cierre del cronograma para verificar acreditaciones, sobre todo cuando hay feriados cerca o movimientos bancarios que generan demoras.

ANSES computadora

Además, quienes cobran mediante apoderados o tienen cuentas con movimientos recientes suelen prestar más atención, ya que cualquier diferencia genera preocupación inmediata.

Aumentos confirmados y proyecciones para mayo

Otro tema que domina la agenda previsional es el próximo ajuste de haberes. Desde que se modificó la fórmula de actualización, los incrementos se calculan de manera mensual tomando como referencia el índice de inflación informado por el INDEC.

Esto hace que cada dato inflacionario impacte rápido en la expectativa de cobro del mes siguiente. Para mayo, ya hay atención puesta en el nuevo porcentaje que actualizará jubilaciones, pensiones y asignaciones. Aunque el número definitivo depende de la confirmación oficial, se espera un nuevo incremento que acompañe la variación del IPC más reciente.

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Trámites obligatorios: ¿hay que presentar fe de vida o formularios?

Una de las dudas más repetidas sigue siendo la famosa fe de vida o supervivencia. Aunque muchos bancos dejaron de exigirla de forma presencial, la situación puede variar según la entidad pagadora. En varios casos, el control se realiza de manera automática mediante consumos con tarjeta de débito, movimientos bancarios o validaciones internas del sistema.

Sin embargo, algunos beneficiarios todavía reciben consultas sobre la necesidad de actualizar datos o presentar documentación complementaria, especialmente si hubo cambios de apoderado, domicilio o cuenta bancaria. También es importante mantener actualizada la información personal en Mi ANSES, sobre todo teléfono, correo electrónico y datos familiares, porque cualquier inconsistencia puede generar demoras en pagos o notificaciones.