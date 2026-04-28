Reservas: el déficit de servicios cayó 35% interanual en marzo

Turismo y compras al exterior sigue gravitando. Fue un mes de bajo pago de intereses pero empezaron a jugar en contra el giro de dividendos al exterior.

En un mes de baja estacionalidad turística el saldo de la balanza cambiaria del sector servicios retrocedió en marzo pasado un 35% con relación a un año atrás y casi un 30% respecto al mes anterior, a niveles de u$s522 millones . De esta manera el primer trimestre del 2026 cierra con un déficit de u$s2.208 millones lo que implica una mejora del 27% interanual (unos u$s816 millones menos). Pero además de que la estacionalidad turística jugó a favor también lo hizo el cronograma de vencimientos de intereses, sin embargo, el giro de dividendos aguó el festejo.

Con relación a lo ocurrido el mes pasado, dos conceptos explican el déficit: los “consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas y viajes” y “otros”.

Según explica el Banco Central (BCRA) , la estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por u$s393 millones, vinculados a egresos brutos de u$s780 millones e ingresos brutos que rondaron los u$s387 millones. Con respecto a los egresos brutos señala que surgen a partir de los gastos con tarjetas por viajes, estimados en u$s584 millones (valor que excluye servicios digitales por u$s148 millones y los pagos con tarjeta por bienes despachados mediante servicios postales por u$s103 millones).

Pero, además, se registraron u$s114 millones de giros al exterior de operadores turísticos y u$s83 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros.

Mientras que los ingresos brutos, que el BCRA los estiman de la misma forma, se explican a partir de cobros de tarjetas por viajes por u$s274 millones (excluyendo servicios digitales y unos u$s5 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos por u$s58 millones y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por u$s56 millones.

No hay que soslayar que el BCRA estima que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios. De lo contrario los números podrían indicar otra cosa.

En cuanto al resto de la cuenta “Servicios” los datos de marzo muestran que se debió a los egresos netos por “Otros servicios” (u$s244 millones), de “Fletes y seguros” (u$s114 millones) y de bienes despachados mediante servicios postales (u$s98 millones). Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de “Servicios empresariales profesionales y técnicos” por u$s327 millones.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s1.321 millones, explicada principalmente por egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas por u$s876 millones. Al respecto, cabe recordar que en abril del año pasado el BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1° de enero de 2025. A su vez, las personas jurídicas y humanas que suscribieron los bonos BOPREAL desde la serie 3 en adelante pueden usar los dólares a los que acceden mediante ese bono para pagos en concepto de utilidades y dividendos.

Sin duda, esto impactó en el saldo de marzo y de ahora en más puede ser un factor a tener más presente a la hora de proyectar el mercado cambiario del resto del año.

En tal sentido, los egresos por utilidades y dividendos de marzo sumaron u$s869 millones, los cuales fueron realizados, según el BCRA, mediante compras en el mercado de cambios por u$s603 millones y a través de operaciones de canjes (u$s265 millones), fondeados principalmente a través de cobros de BOPREAL.

¿Quiénes fueron los que giraron dividendos al exterior?

Del total de los egresos brutos por utilidades y dividendos, se destacan los sectores “Energía” con u$s460 millones, “Metales Comunes y Elaboración” por u$s132 millones y “Alimentos, Bebidas y Tabaco” por u$s106 millones.

Por otro lado, se registraron pagos netos de intereses por u$s444 millones, de los cuales u$s239 millones fueron realizados por el Gobierno y el BCRA. Y además, las operaciones por ingreso secundario representaron un superávit de u$s17 millones.