Deuda: con vencimientos por casi $8 billones, Economía apuesta a estirar plazos y captar más dólares

El Tesoro enfrenta compromisos por $7,9 billones. Busca ampliar el horizonte de vencimientos hasta 2031 en un contexto de alta liquidez. También tratará de ampliar el financiamiento "hard dollar".

El equipo de Finanzas que dirige Federico Furiase enfrenta este martes vencimientos por $7,9 billones y para ello saldrá a ofrecer en licitación una amplia gama de opciones con rendimientos atractivos en el largo plazo . También tratará de ampliar el financiamiento en dólares mediante bonares .

El foco está puesto en la estrategia del Ministerio de Economía de aprovechar un contexto de abundante liquidez y curvas de rendimientos muy firmes para continuar con el proceso de estiramiento de plazos de la deuda en moneda local , señalaron fuentes del mercado.

En esta oportunidad, el Tesoro ofrece un menú que combina instrumentos de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink a septiembre de 2026 , con opciones de duration más larga que incluyen bonos CER y Dollar Linked a 2028 y un nuevo bono dual a 2029 .

Desde Puente señalan que, en lo relacionado con la estrategia de estiramiento de plazos, Finanzas está apelando a menús cada vez más variados en el largo término . El Ministerio de Economía está aprovechando que la curva de tasa fija se encuentra prácticamente plana para alargar la vida promedio de sus pasivos .

La sociedad de bolsa sostiene que la tasa proyectada para la Lecap de junio se ubica levemente por debajo del 2% efectivo mensual, por lo que el nivel de tasa que decida convalidar el Tesoro será una señal clave para el mercado. Por otro lado, el mercado entiende que el vencimiento de esta semana ya está cubierto con depósitos del Tesoro en el BCRA por $8,2 billones.

Los inversores prestarán especial atención a la magnitud de las posturas, considerando que la oferta de instrumentos que vencen dentro del actual mandato presidencial es cada vez más limitada.

Por otro lado, Puente indica que el Gobierno ofrece un nuevo canje para limpiar vencimientos de 2026. En ese caso, busca estirar plazos hasta 2031. Una parte significativa de los títulos elegibles está en manos del sector público (FGS y BCRA), lo que garantiza un piso de participación elevado y contribuye a descomprimir la carga de compromisos, señalaron operadores.

Lo que destaca la sociedad de bolsa es que los grandes inversores no tienen muchas más alternativas para preservar valor. El Gobierno tiene una posición fuerte en caja y, por lo tanto, puede jugar a mantener tasas bajas en el corto plazo.

En cuanto a la estrategia en dólares, Economía anunció que esta vez el llamado será por u$s350 millones en la primera ronda (antes u$s300 millones) y se mantienen u$s100 millones para la segunda.





Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila

Menú de bonos de la próxima licitación del Tesoro

Lecap

12/06/26 (S12J6) - nueva

Tamar

31/8/2028 (TMG28) - nueva

Boncer

29/09/28 (TZXS8)

CER/Tamar

29/06/29 (TXMJ9) - nueva

Dólar Linked

30/09/26 (D30S6)

Hard Dólar:

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

En paralelo, Economía anunció el siguiente canje:

TZV26 (Dólar Linked) por Dólar Linked al 30/6/2028 (TZV28)

TTD26 (Dual) por Tamar 25/2/2028 (TMF28)

M31G6 (TAMAR) por Tamar 25/2/2028 (TMF28)

TZXD6 (CER) por CER 31/3/2028 (TZXM8)