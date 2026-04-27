Javier Milei habla en Fundación Libertad y anticipan un discurso con críticas al "círculo rojo"

El Presidente disertará este lunes en Parque Norte en el mismo evento en el que participarán Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei disertará esta noche en el encuentro de la Fundación Libertad que se realizará en el complejo Parque Norte, donde compartirá evento con Mauricio Macri y Patricia Bullrich en una jornada de fuerte contenido político.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encargado de abrir la cena fue el presidente de la Fundación, Gerardo Bongiovanni, quien señaló: "Estamos convencidos que la Argentina con este Gobierno tiene ante sí un camino venturoso que acompañamos y acompañaremos. Argentina tiene una gran oportunidad, esta vez no la vamos a dejar pasar ".

El mandatario hablará a las 21 en un evento a sala llena que contará con la presencia de dirigentes vinculados al oficialismo y al PRO.

En la previa, el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría , anticipó en su cuenta de X que el Presidente iba "a dejar mudo al círculo rojo” con su discurso, lo que generó expectativa sobre el tono de la intervención.

El Presidente asistió acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia Karina Milei y por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Además, se destaca la presencia del expresidente Mauricio Macri y la jefa de bloque del Senado de LLA, Patricia Bullrich.

bongiovanni macri fundacion libertad Mauricio Macri junto a Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad.

Los asistentes a la cena de la Fundación Libertad

Fundación Libertad El evento reúne a empresarios, dirigentes y funcionarios.

Además de la presencia del mandatario nacional, también participan representantes del oficialismo como los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones y Luis Petri, de la mano de su pareja, la periodista Cristina Pérez.

A su vez, dicen presentes los diputados libertarios Karen Reichardt, Romina Diez, Silvana Giudici, Juliana Santillán y Alejandro Bongiovanni, y los senadores violetas Bartolomé Abdala y Agustín Monteverde. También acudió el legislador aliado Cristian Ritondo y el opositor Mariano Recalde.

Entre los asistentes se encuentra también el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien coincidirá por primera vez con Milei en un evento público desde su salida del Gobierno, y el director de YPF, Horacio Marín.

WhatsApp Image 2026-04-27 at 21.08.25 Guillermo Francos coincidirá por primera vez con Milei en un evento público desde su salida del Gobierno.

Otros que concurrieron al evento son los economistas Diego Spotorno y Ricardo Arriazu, los exministros Dante Sica, Francisco Cabrera y Nicolás Dujovne, la legisladora porteña Laura Alonso, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Hernán Lombardi, el expresidente de River Rodolfo D´Onofrio y su pareja, Zulema Menem, el politólogo Franco Rinaldi, el escritor Alejandro Rozitchner, y el exdirector del PAMI Carlos Javier Regazzoni.

El think tank liberal fue fundado en Rosario hace 38 años. Desde entonces se ha convertido en uno de los espacios de mayor influencia sobre la agenda política nacional enfocada en la libertad económica y la defensa de la institucionalidad democrática.

La convocatoria reune a personalidades destacadas del ámbito de la literatura y la política, como el ensayista peruano, Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, y la venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, cuya participación será en formato remoto. También está presente

En ediciones anteriores participaron los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y Felipe González de España; Vicente Fox y Felipe Calderón de México; Iván Duque y Álvaro Uribe de Colombia; los uruguayos Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou; Sebastián Piñera de Chile y Jorge Quiroga de Bolivia.