El dólar blue opera a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 28 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de abril
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.417 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 28 de abril
El dólar CCL opera a $1.522,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de abril
El dólar MEP opera a $1.461,73 y la brecha con el dólar oficial es de 3.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.500,76, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.850, según Binance.
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