¿Los dólares se gastan en el exterior?: el destino que registró un récord histórico de turistas argentinos







Un destino soñado, clima perfecto y precios que tientan: miles de argentinos eligieron gastar su dólar en un lugar que bate récords de visitas.

Con el dólar jugando a favor, un rincón paradisíaco del mapa se convirtió en el imán turístico. Pixabay

Viajar no solo refresca la mente, también cambia la forma en que se entiende el mundo. Y si el valor del dólar acompaña, miles de argentinos aprovechan cada oportunidad para desconectarse de la rutina y disfrutar paisajes soñados sin pagar precios imposibles.

Esa combinación de pasajes accesibles y experiencias inolvidables está atrayendo a cada vez más turistas nacionales al Caribe, donde los números se dispararon y marcaron un nuevo hito para el turismo regional.

viajar Pasajes accesibles, resorts de lujo y un dólar favorable explican por qué miles de argentinos eligen el Caribe como su destino número uno. Pixabay El boom del Caribe: por qué es el destino elegido para los turistas Cancún y Punta Cana lideran el ranking de ciudades más elegidas por los argentinos, y ya ubican al país entre los tres principales emisores de turistas en la región, solo por debajo de Estados Unidos y Canadá. Las razones de este fenómeno combinan precios atractivos, clima ideal y una propuesta hotelera que apuesta fuerte al confort.

Según cifras oficiales, más de 87.000 argentinos viajaron a México entre enero y febrero de 2025, con un crecimiento interanual del 26%. En República Dominicana, la cifra trepó a 163.000 turistas en apenas cinco meses y las proyecciones apuntan a superar los 400.000 visitantes antes de que termine el año.

Este interés se ve respaldado por un gasto promedio que ronda los 1.316 dólares por persona, según datos de Hyatt Inclusive Collection, que además registró un aumento del 112% en la cantidad de huéspedes argentinos.

Los resorts familiares ganaron terreno como elección predilecta para quienes viajan en grupo, mientras que las escapadas en pareja o con amigos también impulsaron la demanda de paquetes todo incluido. La sensación de que el dólar está "barato" generó una fiebre viajera que promete extenderse en lo que queda del año.

