Diego Santilli sigue con su gira federal y se reúne con el gobernador Rolando Figueroa en Neuquén







El flamante ministro del Interior mantuvo numerosas reuniones con jefes provinciales durante la semana. El Gobierno busca afianzar respaldos para sus proyectos en el Congreso.

Santilli desembarca en las provincias en busca de apoyo legislativo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará este sábado con su gira federal en busca de apoyos para el Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno pretende impulsar en la segunda mitad del mandato. En este escenario, el flamante funcionario se reunirá a las 11 con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, en la casa de gobierno. Luego, se prevé que ambos compartan un almuerzo.

La escala en Neuquén llega después de una agenda cargada en Mendoza, donde el viernes mantuvo un encuentro con Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se encontraban en la provincia cuyana por una cumbre minera. Primero vio a Cornejo en privado —en el marco de los contactos que abrió con los gobernadores— y, más tarde, participó de una reunión conjunta en la residencia del mandatario mendocino.

El objetivo de Santilli es claro: sumar votos para destrabar en el Congreso una serie de proyectos que comenzarán a enviarse en las próximas semanas. En la mesa con Figueroa estarán, entre otros, el Presupuesto 2026 y las reformas que Javier Milei quiere empujar en esta etapa, con especial foco en el proyecto laboral, el tributaria y los cambios pendientes del primer paquete.

El ministro del Interior llegó a Mendoza después de su paso por Entre Ríos, donde el miércoles se reunió con Rogelio Frigerio. Ya en territorio cuyano, lo recibió Alfredo Cornejo, uno de los aliados políticos que sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza en la previa de 2023. Santilli aprovechó la realización del “Argentina Critical Minerals Summit - Mendoza Finance Day” para mostrarse con Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y el propio Cornejo, una foto que la Casa Rosada leyó como un gesto político en medio de tensiones crecientes en el Congreso.

Gobernadores Santilli Santilli busca acuerdos con los caciques dialoguistas. Para Cornejo, la jornada también tuvo una noticia clave: el gobernador anunció que obtuvo la aprobación del FonPlata para un préstamo por u$s75 millones destinado a obras de agua potable. “En el Boletín Oficial, anoche, ya ha sido publicada la autorización del préstamo de FonPlata, se firmó ayer y se publicó hoy para su visita acá en Mendoza”, afirmó tras la reunión privada en la que también participó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El mendocino destacó la importancia del financiamiento, un trámite que - según recordó - venía gestionándose desde hace años: “Es un financiamiento que llevamos años tramitando y que hoy finalmente tiene luz verde. Es fundamental para seguir ampliando los sistemas de agua potable en la provincia”.