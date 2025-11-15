Explosión en Incendio en Ezeiza: los comunicados de las empresas del Polígono Industrial afectadas por el incidente

Tras el feroz incendio que se desató el viernes por la madrugada, dos compañías ubicadas en la zona afectada emitieron comunicados oficiales sobre el incidente. Se trata de Sinteplast, que cuenta con una fábrica, y la desarrolladora del polígono, Alberdi Desarrollos.

Un incendio seguido de una fuerte explosió n sacudió la zona industrial de Carlos Spegazzini , a metros del kilómetro 46,5 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas El estallido se produjo el viernes por la noche dentro de un depósito de una empresa petroquímica, lo que obligó a evacuar de inmediato a todo el personal presente en el edificio al momento del incidente. Por el momento, se desconoce las causas de lo ocurrido.

En este contexto, dos de las empresas afectadas por el incidente - Sinteplast y Alberdi Desarrolladora - dieron detalles de lo ocurrido. Por el lado de la fabricante de pinturas emitieron un comunicado en el que afirmaron que su planta "no fue el origen del incidente" y que "no se registraron heridos entre sus trabajadores".

Por su parte, la desarrolladora aclaró que el incidente no ocurrió ni en el Parque Industrial Ezeiza, ni en el Spegazzini, sino que sucedió en un "área externa denominada Polígono Industrial” .

Por el lado de la provincia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , confirmó que "todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados".

En un informe emitido a las 6.15, las autoridades explicaron que el principal objetivo de los bomberos es impedir que las llamas alcancen a la empresa Flamia, dedicada al almacenamiento de productos inflamables . Aunque aún no hay una hipótesis firme sobre el origen del fuego, estimaron que la extinción total podría demandar hasta 36 horas adicionales de operativo.

El comunicado de Sinteplast sobre el incendio y la explosión en Ezeiza

En un documento oficial, la empresa detalló que el incendio comenzó "en el predio lindero" a su planta, aunque el mismo no logró alcanzar sus instalaciones. "Si bien las llamas han disminuido y hay un mayor control de la situación, el fuego continúa siendo impredecible, por lo que se mantiene la cautela", ahondarron.

Por otro lado, la compañía anuncio que se encuentra trabajando en "la evaluación de daños" producidos sobre todo por el efecto de la onda expansiva de la explosión que tuvo lugar el viernes por la noche.

"La compañía está abocada a colaborar con las autoridades del Municipio, con la comunidad de Ezeiza y sus alrededores, y con las empresas afectadas por la explosión. Una vez finalizadas las evaluaciones, Sinteplast comunicará los próximos pasos y cualquier información adicional relevante", concluyeron.

El comunicado de Alberdi Desarrollos sobre el incendio y la explosión en Ezeiza

Alberdi Desarrollos, empresa administradora de los parques industriales, difundió un comunicado para evitar confusiones sobre el origen del siniestro. Allí especificó que la explosión no ocurrió en ninguno de los dos parques, sino que "el incidente tuvo lugar en un área externa denominada Polígono Industrial”.

INCENDIOS Las llamas del incendio crecieron instantáneamente. NA

Luego afirman que, según los reportes sanitarios, “no se registraron pérdidas de vidas humanas y las personas trasladadas ya fueron dadas de alta”. En esa línea, aseguraron que los destacamentos de bomberos de ambos parques “fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro: tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo”.

La compañía también anunció que activó sus protocolos internos y “todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas”.

"También se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales y provinciales", agrega el comunicado.

La empresa destacó la importancia de difundir información precisa: “Aclaramos que el hecho no ocurrió dentro de ninguno de los parques industriales desarrollados y administrados por Alberdi Desarrollos”.

Por último, señaló que tanto el Parque Industrial Ezeiza como el Parque Industrial Spegazzini “permanecen operativos y fuera de peligro”, y expresó su solidaridad con las personas afectadas.