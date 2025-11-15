Monotributo: qué pasa con los contribuyentes si se elimina el Régimen Simplificado Por Carlos Lamiral







Una eventual eliminación del monotributo afectaría a 4,7 millones de personas, de las cuales 3 millones perderían su obra social. Pasar el Régimen General es mucho más caro y requiere de asesoría de contadores

Si se elimina el Monotributo, los contribuyentes deberán pagar IVA y Ganancias.

El Régimen Simplificado del Monotributo es un sistema tributario creado en la década del 90 que permitió que quienes inician pequeños emprendimientos cuenten con un marco legal y fiscal básico para comenzar a operar, hasta eventualmente pasar al Régimen General, donde se tributan IVA y Ganancias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De alguna manera, el régimen le otorgó cobertura a profesionales liberales, trabajadores independientes, pequeños comerciantes y emprendedores. En los últimos años, sin embargo, derivó hacia formas de encubrimiento de relaciones laborales bajo la figura de “venta de servicios” de una persona a una empresa.

Eliminarlo generaría tantos problemas a los afectados que, más que lograr un efecto de blanqueo de empleo o de mayor recaudación vía el incremento de Autónomos del Régimen General, podría producir el efecto contrario.

Si se elimina el Monotributo y no se realizan cambios en el Régimen General, los afectados –que en la categoría más baja abonan $37.085 mensuales por todo– pasarían a enfrentar los siguientes costos:

Deberán pagar por jubilación de autónomos alrededor de $82.000.

Deberán contratar una medicina prepaga si quieren mantener cobertura médica.

Podría ocurrir que no puedan trasladar el IVA a sus clientes y deban absorberlo total o parcialmente.

Podrían quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Tendrán que presentar declaraciones juradas de IVA y Ganancias , lo que implica mayores exigencias formales y administrativas.

Si hoy están adheridos al Monotributo provincial y municipal unificado, pasarán a tener obligaciones por Ingresos Brutos y tasas municipales por separado. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, opinó que “si se elimina el Monotributo sin una reforma integral del régimen general, el impacto será negativo”.

“Vamos a tener más informalidad, menos contribuyentes cumpliendo con sus obligaciones y muchas personas fuera del sistema previsional y sin cobertura médica”, explicó. El tributarista consideró que “los cambios en el régimen general son necesarios y no se pueden postergar si realmente se quiere avanzar en esa dirección”. Y advirtió: “Pero hacer todo junto, de manera abrupta, puede ser contraproducente”.

Temas Monotributo

impuesto