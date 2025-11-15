La película de terror de HBO Max que se meterá en tu mente y no te dejará dormir







No se recomienda bajo ningún punto de vista verla en soledad. El miedo te va a acompañar hasta las sábanas.

La nueva opción de HBO Max para los fanáticos del terror psicológico. Imagen: HBO Max

La plataforma de streaming HBO Max ha vuelto a apostar por una propuesta oscura y envolvente: una nueva película cuya tensión y atmósfera prometen acompañarte hasta mucho después del final. En esta ocasión, la producción irrumpe con fuerza al presentarnos un relato que combina el duelo, el aislamiento y lo sobrenatural en una mezcla inquietante.

Se trata de La mujer de las sombras, cuyo propio título ya advierte que no estamos ante un entretenimiento muy superficial: la trama central gira en torno a una presencia perturbadora que invade un hogar marcado por la pérdida y el silencio.

La mujer de las sombras La terrorífica película que sumó HBO Max a su catálogo. Imagen: HBO Max De qué trata La mujer de las sombras, la escalofriante película de HBO Max La historia se centra en Ramona, una madre viuda que intenta salir adelante tras perder a su marido en un accidente automovilístico. Mientras cuida de sus dos hijos y trata de recomponer una vida hecha pedazos, una mujer vestida de negro aparece de manera repetida en el jardín de su casa. Esa presencia, al principio silenciosa y desconcertante, poco a poco se acerca y altera radicalmente la atmósfera del hogar.

Esto no solo representa un peligro externo, sino que también actúa como espejo del trauma interno de Ramona: el duelo, la culpa y el miedo se entrecruzan a medida que la mujer de negro parece conocer secretos que la propia familia desconoce. La tensión crece lentamente, con la casa y su entorno jugando un papel clave para intensificar la sensación de vulnerabilidad.

HBO Max: tráiler de La mujer de las sombras Embed - La Mujer de las Sombras | Tráiler HBO Max: elenco de La mujer de las sombras Danielle Deadwyler

Okwui Okpokwasili

Russell Hornsby

Peyton Jackson

Estella Kahiha