La plataforma de streaming HBO Max ha vuelto a apostar por una propuesta oscura y envolvente: una nueva película cuya tensión y atmósfera prometen acompañarte hasta mucho después del final. En esta ocasión, la producción irrumpe con fuerza al presentarnos un relato que combina el duelo, el aislamiento y lo sobrenatural en una mezcla inquietante.
La película de terror de HBO Max que se meterá en tu mente y no te dejará dormir
No se recomienda bajo ningún punto de vista verla en soledad. El miedo te va a acompañar hasta las sábanas.
Se trata de La mujer de las sombras, cuyo propio título ya advierte que no estamos ante un entretenimiento muy superficial: la trama central gira en torno a una presencia perturbadora que invade un hogar marcado por la pérdida y el silencio.
De qué trata La mujer de las sombras, la escalofriante película de HBO Max
La historia se centra en Ramona, una madre viuda que intenta salir adelante tras perder a su marido en un accidente automovilístico. Mientras cuida de sus dos hijos y trata de recomponer una vida hecha pedazos, una mujer vestida de negro aparece de manera repetida en el jardín de su casa. Esa presencia, al principio silenciosa y desconcertante, poco a poco se acerca y altera radicalmente la atmósfera del hogar.
Esto no solo representa un peligro externo, sino que también actúa como espejo del trauma interno de Ramona: el duelo, la culpa y el miedo se entrecruzan a medida que la mujer de negro parece conocer secretos que la propia familia desconoce. La tensión crece lentamente, con la casa y su entorno jugando un papel clave para intensificar la sensación de vulnerabilidad.
