Dónde comprar y cómo pagar: todo lo que tenés que saber para aprovechar tus dólares en Paraguay

El mejor lugar para aprovechar al máximo tus vacaciones y realizar compras de una manera más económica.

La ciudad de Asunción de Paraguay es ideal para relajarse e ir de compras. Imagen: Visit Paraguay

Asunción se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscan combinar una escapada corta con buenas oportunidades de compra. A solo unas horas de viaje desde Argentina, la capital paraguaya ofrece precios convenientes para aprovechar en dólares, variedad de productos y una experiencia de shopping moderna y relajada.

Con un tipo de cambio favorable, la ciudad se transformó en un punto clave para quienes quieren hacer valer al máximo su dinero. Te contamos cuáles son los mejores lugares para comprar y las formas más prácticas de pago.

Paseo de compras Los paseos de compras de Asunción de Paraguay tienen precios muy competitivos. Imagen: Visit Paraguay Tour de compras en Asunción: los mejores shoppings En Asunción uno de los centros comerciales más destacados es Paseo La Galería: ubicado en el barrio Villa Morra, cuenta con más de 140 marcas nacionales e internacionales, una propuesta gastronómica al aire libre y espacios de entretenimiento además de tiendas de moda.

Otra parada clave es el Shopping del Sol, considerado uno de los malls emblemáticos de la ciudad desde 1995, con más de 200 locales, marcas exclusivas y descuentos especiales para turistas que presenten su pasaporte.

Aprovecha tus dólares: cómo se puede pagar en Paraguay Para que tus dólares rindan más, conviene saber las formas de pago que aceptan los comercios. En los shoppings de Asunción aceptan tarjetas argentinas (es recomendable avisar al banco antes de viajar para evitar bloqueos).

Además, llevar dólares en efectivo es una opción muy versátil: muchos comercios los aceptan e incluso se pueden negociar mejores condiciones. También podés extraer guaraníes en los cajeros locales con tu tarjeta argentina para pagos más pequeños o compras fuera de los grandes centros comerciales.

