Furor por los Fondos Comunes de Inversión en dólares: crecen 140% en el año y ya captan u$s5.000 millones

Los fondos en dólares cada vez ganan más protagonismo (y lo hacen, prácticamente, de forma obligada) de la mano de una coyuntura que empuja su atractivo. Sin ir más lejos, recordemos que la compra -sólo de particulares- desde el fin del cepo ya supera los $17.000 millones, y aún no se contempla octubre que se cree fue un mes récord. Mientras que, un escenario hoy de mayor estabilidad política y económica, también podría impulsar a volver al sistema financiero parte de los dólares “debajo del colchón” que se estiman todavía en unos u$s240.000 millones.

Y lo más importante es que para todos estos u$s, los fondos comunes de inversión (o también conocidos por sus siglas “FCIs”) se convierten en una interesante oportunidad por las múltiples opciones que ofrecen.

Pero vayamos a los números (que hablan por sí solos). Los activos bajo administración de estos FCIs -medido en dólares (oficiales)- lograron incrementarse más de un 140% en 2025 , llevando el market share al 13% y teniendo en cuenta una oferta total de unos casi 170 fondos de diferentes segmentos (Money Market, Renta Fija, etc).

Una foto muy diferente a la de un año atrás cuando los FCI en dólares sólo representaban el 7% de la industria y la cantidad de fondos sumaban menos de 130 (aun ya con el blanqueo en vigencia), o más aún de fines del 2023, cuando las alternativas eran menos de 100.

Y si bien un doble clic refleja que gran parte de estos fondos apuntan a la liquidez, los Money Market en dólares que, en concreto, un 50% del total hoy en esta moneda-, no deja de ser claro el espacio que van ganando los dólares en una industria, que hasta hace poco era sólo dominada por los pesos.

Tengamos en cuenta que diferentes medidas del Gobierno -como el blanqueo y la liberación del cepo, entre otras-, y la incertidumbre de los últimos meses que presionó sobre el tipo de cambio -el oficial se movió más de 10%, y el MEP/CCL en promedio un 13% desde agosto hasta el 24 de octubre, explican por las buenas (o las malas) razones el mayor ritmo de dolarización de los ahorros y/o su incorporación al sistema financiero.

En concreto, un marco de mayor atesoramiento que “empuja” a los inversores a buscar (con lógica) opciones para rentabilizarlos; y por ende, impulsa al mercado a la creación de alternativas que busquen captar esos dólares a través de diferentes estrategias de distinto riesgo.

De hecho, si salimos de los Money Market y los LATAM (20%), en torno a un 30% de la industria en dólares se enfoca principalmente en Renta Fija Hard Dólar, y en menor proporción de Renta Mixta o Retorno Total en esa moneda.

Flujo y rendimiento como señal de tendencia

Por su parte, el movimiento de los flujos no hace más que reflejar este apetito creciente, como también explica la rotación entre los diferentes segmentos según la coyuntura (y riesgo). En concreto, un dato clave ya lo marca la misma diferencia de tendencia entre moneda: mientras que los flujos en pesos muestran en el año una tendencia negativa (básicamente, producto de la salida en la liquidez inmediata y Renta Fija), los dólares se mueven en terreno positivo -reflejando suscripciones netas acumuladas-.

Estos últimos suman en total, unos cerca de u$s5.000 millones. Y si bien, los Money Market se llevan sin dudas la mayor parte (80% aproximadamente), el resto de las estrategias se mueven también en verde.

Hagamos acá, de hecho, una breve aclaración. La misma coyuntura de gran parte de este año fue lo que, sin dudas, llevó a que los Money Market y las opciones más conservadoras sean los grandes protagonistas hasta (al menos) octubre.

En tanto, los fondos de Renta Fija Hard Dollar -incorporando acá los Renta Mixta y Retorno Total- se vieron más afectados, aunque lograron sumar unos u$s230 millones. La razón: la incertidumbre política y financiera que por momentos dominó el mercado (y que llevó incluso a buscar salir del riesgo local), generando además una alta volatilidad en los flujos hacia estas estrategias

No obstante, en las últimas semanas, el resultado electoral (no esperado ni en los escenarios más optimistas) permitió despejar la incertidumbre política y abrir un nuevo capítulo. Algo que ya se comenzó a ver en las suscripciones de fines de octubre y principios de noviembre, y que parece indicar un menor interés por liquidez y/o opciones conservadoras, y uno mayor por estrategias más moderadas/agresivas.

De hecho, el rally de los activos argentinos tras el 26-O y la posibilidad de que esta tendencia se mantenga (dentro de un camino reformista y de crecimiento para Argentina), es un argumento a su favor -que no sólo impactó sobre los flujos, sino en su rendimiento-.

Dicho esto, si hablamos de rendimiento directo, los FCI de Renta Fija en dólares mostraron un promedio del 8% en el décimo mes del año, impulsado básicamente por la buena performance de los activos tras el resultado electoral.

Saliendo de acá, los LATAM y los T+0 en dólares se mantienen moviéndose en un promedio de 0.1% -0.3%, y una volatilidad mucho menor. La alternativa intermedia, serían los Renta Fija Corto Plazo, que ofrecieron en el año un retorno directo de entre 0.3/0.7%.

Ahora bien, es importante aclarar que los fondos Hard Dollar no son de corto plazo y para inversores muy conservadores. Apuntan a horizontes de mediano/largo plazo (más de un año vista), y perfiles que entre moderados a agresivos.

Valentina Heredia, Team Leader de Fondos en PPI