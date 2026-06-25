No tires tus dólares: cuáles son los recuerdos del Mundial 2026 que realmente valen la pena comprar

Antes de pasar por la caja, hay una guía muy simple para elegir los mejores artículos y evitar errores que pueden salir caro.

Estas son las mejores cosas para comprar en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 moviliza a millones de personas entre Estados Unidos, México y Canadá, pero también fomenta una enorme industria de productos oficiales . Entre camisetas, pelotas, álbumes y objetos decorativos, la oferta puede ser abrumadora para cualquier hincha.

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El problema está en que comprar sin un plan previo suele terminar en gastos innecesarios . Por eso, la clave está en priorizar artículos con valor de colección, buena calidad y una utilidad real una vez que termine el torneo, de tal manera que cada dólar invertido tenga más sentido y el recuerdo dure mucho más tiempo.

Antes de gastar tus dólares, mejor tené en cuenta algunas cosas.

Antes de abrir la billetera, hay que saber cuáles son los productos oficiales que realmente justifican el gasto y cuáles son los detalles que permiten identificar si una pieza es auténtica o en realidad se trata de una imitación.

Camisetas oficiales de las selecciones

Las camisetas siguen siendo el producto estrella del torneo. En las tiendas oficiales, los precios van desde u$s100 hasta u$s180, dependiendo del equipo y de la versión elegida.

Las ediciones para hinchas son más económicas, mientras que las versiones especiales o numeradas pueden superar los u$s500 debido a su carácter exclusivo. La camiseta número 10 de Lionel Messi es la más demandada en las sedes oficiales.

Pelota oficial del Mundial 2026

La pelota oficial es uno de los artículos que mejor conserva su valor con el paso del tiempo y, de hecho, existen varias versiones según el presupuesto disponible, los valores oficiales son:

Balón miniatura: u$s15

Balón personalizado de sedes: alrededor de u$s20 , pero puede variar levemente dependiendo la sede

, pero puede variar levemente dependiendo la sede Balón de liga: u$s45

Balón competición: u$s65

Balón oficial profesional: u$s170

Además de su valor sentimental, se trata de un objeto que puede exhibirse o mantenerse como pieza de colección.

Álbum Panini y las figuritas

El tradicional álbum mundialista sigue siendo furor desde hace varias generaciones. El álbum junto a un combo inicial de figuritas cuesta u$s20.

Por otra parte, los blísteres de cinco sobres arrancan en u$s13, mientras que las cajas completas pueden llegar a u$s250. Muchos coleccionistas tratan de completarlo para poder venderlo años después por una gran cantidad de dinero.

Buzos y camperas oficiales

Las prendas de abrigo son una de las compras más inteligentes porque en Argentina es invierno, además, a diferencia de otros productos más decorativos, estas prendas se pueden usar en el día a día y hasta llegan a tener cierto valor emocional. Los precios oficiales son:

Buzos: u$s75

Camperas: u$s110

Réplica de la Copa del Mundo

Los fanáticos más apasionados suelen buscar este artículo, que se considera premium. La miniatura oficial del trofeo tiene un valor de u$s250 y está entre los artículos más exclusivos disponibles en las tiendas oficiales de FIFA. Si bien no es una compra económica, si es una de las piezas más buscadas por coleccionistas.

Comparar precio trámite Lo ideal es tener planificadas las compras antes de viajar, para evitar inconvenientes. Magnific

Cómo evitar falsificaciones

El crecimiento de la demanda también multiplicó la cantidad de vendedores informales y productos no oficiales. Por ejemplo, la primera señal de alerta es cuando el precio es demasiado atractivo.

La recomendación es comprar únicamente en canales autorizados por FIFA, cuyas opciones más seguras son las tiendas en los estadios, fan zones, locales temporales en ciudades sede y plataformas digitales certificadas.

También existen cadenas deportivas habilitadas en Estados Unidos que comercializan mercadería oficial, pero antes de concretar una compra, conviene revisar algunos detalles básicos:

Verificar la presencia del sello oficial de FIFA

Comprobar las etiquetas de autenticidad

Desconfiar de descuentos exagerados

Revisar la reputación del vendedor en plataformas online

Solicitar comprobantes de compra

Algo que le sirve a muchos viajeros experimentados es planificar las compras antes del viaje. Muchas personas terminan gastando más dinero durante los últimos días del torneo porque ciertos productos se agotan y aparecen intermediarios que incrementan los precios, por eso es importante ir mentalizado desde el principio y que las compras se hagan con el mayor tiempo posible.