Mundial 2026: cuántos dólares necesitas para moverte por Dallas y Kansas City

Empieza el sueño por ganar la Copa del Mundo y te contamos cómo hacer para que tu dinero rinda al máximo.

El Mundial 2026 ya empieza a sentirse cada vez más cerca y, para muchos argentinos, la ilusión de viajar a alentar a la Selección se mezcla con la necesidad de comenzar a planificar los gastos. En este contexto, juntar dólares se vuelve clave para poder afrontar una experiencia que promete ser inolvidable.

Estados Unidos será una de las sedes principales del torneo. Ciudades como Dallas y Kansas City aparecen como destinos importantes dentro del recorrido de los hinchas, ya que serán los escenarios de los primeros encuentros de la Albiceleste. Sin embargo, el costo de vida y los precios en estas ciudades obligan a organizar el presupuesto con anticipación.

Entre alojamiento, transporte y gastos diarios, el viaje puede variar mucho según el estilo de cada persona. Por eso, conocer de antemano cuánto dinero se necesita para moverse y hospedarse es fundamental para evitar sorpresas.

En Dallas , las opciones más económicas suelen encontrarse en hostels o moteles alejados del centro, donde los precios pueden arrancar desde los 60 a 100 dólares por noche . Estas alternativas son elegidas por quienes priorizan ahorrar, aunque implican mayores tiempos de traslado.

Este año muchos van a querer viajar a ver la Copa del Mundo en los Estados Unidos pero, ¿cuántos dólares se necesitan?

En un rango intermedio, los hoteles de 3 estrellas o departamentos temporarios ofrecen mayor comodidad, con precios que rondan entre los 120 y 250 dólares por noche . Zonas cercanas al centro o con buen acceso al transporte público suelen ser las más buscadas en este segmento.

Para quienes buscan una experiencia más premium, los hoteles de 4 y 5 estrellas pueden superar fácilmente los 300 o incluso 500 dólares por noche, especialmente durante fechas cercanas a los partidos. Estas opciones incluyen ubicaciones privilegiadas, servicios exclusivos y mayor confort.

En Kansas City, los precios suelen ser levemente más bajos, aunque la lógica es similar: opciones económicas desde 70 dólares, intermedias entre 120 y 220, y alojamientos de lujo que también pueden superar los 300 dólares por noche en plena demanda mundialista.

Cuántos dólares necesito para transportarme entre ciudades

Uno de los puntos clave del viaje será el traslado entre sedes, ya que las distancias en Estados Unidos son considerablemente largas. Para moverse entre Dallas y Kansas City, la opción más habitual es el avión, con precios que pueden oscilar entre los 80 y 200 dólares por tramo si se compran con anticipación.

Otra alternativa es el alquiler de autos, que puede resultar conveniente para grupos. En ese caso, el costo diario del vehículo ronda entre 40 y 100 dólares, a lo que se le debe sumar combustible y peajes. El viaje por ruta entre ambas ciudades dura aproximadamente 8 a 9 horas.

También existen opciones de buses de larga distancia, más económicas, pero menos prácticas en términos de tiempo, con tarifas que pueden ir desde los 50 a 120 dólares, dependiendo del servicio y la anticipación de la compra.

FIFA Mundial 2026 Gentileza - Eva Marie Uzcategui/Getty

Día, horario y sedes: fixture de Argentina para el Mundial 2026

Según el cronograma oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Argentina disputará sus partidos de fase de grupos en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que obligará a los hinchas a planificar traslados entre sedes. Los encuentros están distribuidos en días y horarios variados, adaptados a la organización del torneo.

Los partidos de Argentina están planificados de la siguiente manera: