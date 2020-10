Precios Máximos: Gobierno anuncia hoy subas de hasta 4,5%

Lo cierto es que más allá del sostenido reclamo de las distintas empresas, el anuncio de una nueva suba en los Precios Máximos se dilató. Según pudo averiguar Ámbito, finalmente se realizará hoy y el aumento sería similar al que tuvo lugar hace poco menos de tres meses. Una cifra que, sostienen las empresas, no basta para cubrir el retraso en los precios. Y es en ese contexto que desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) piden directamente poner fin a los Precios Máximos y ampliar el programa de Precios Cuidados.

Al referirse al atraso en el precio de los distintos productos alimenticios, Daniel Funes de Rioja señaló que no es el mismo para todos los rubros. “Contamos con los datos transversales, como el tipo de cambio y demás. Pero en qué grado influye en cada sector es diferente. Es por eso que nunca hubo una negociación ‘ómnibus’ de la Copal en este aspecto. Los factores de incidencia son tipo de cambio, costo logístico (que es del 14% al 23% aproximadamente), materias primas (que crecieron entre el 29% y 40%), costo de servicios, que va del 0% al 15%. A eso, se le suma el ‘costo covid’, que lo calculamos en el 20%, por la dotación liberada y porque en el sector nadie cobra ATP. Pero pega distinto según el sector”, analizó el presidente de la Copal a este diario, y es por eso que aclaró: “Las negociaciones se hacen por rubro, se llama empresa por empresa”.

Funes de Rioja insistió en que el pedido de la entidad que conduce es ponerle un fin a los Precios Máximos y “mantener Precios Cuidados”. “Salir de Precios Máximos con un compromiso recíproco, a los efectos de que no se produzcan bruscas variaciones, sino que se vayan recuperando. Pero la brecha de precios existe, porque de diciembre a la fecha la mayoría no aumentó prácticamente, el único ajuste fue en julio. Es por eso que aspiramos a que no se estire. La política del Gobierno fue Precios Cuidados, los Precios Máximos fue por la emergencia de fines de marzo, pero no es la misma realidad actualmente. Podemos ir saliendo de Precios Máximos sin desorden, porque cuando se presiona mucho se genera una olla a presión y que incluso puede derivar en desabastecimientos”, concluyó el empresario.

Atrasos

Desde distintos sectores alimenticios hicieron referencia al incremento de los costos operativos durante los meses que lleva de vigencia el programa. Por tal caso, desde la industria láctea señalaron a Ámbito que entre diciembre del año pasado y septiembre “sufrieron un incremento promedio del orden del 20% y el 25% en sus costos”. “En julio, se fijó un aumento del 3% para la categoría ‘lácteos y frescos’, un porcentaje exiguo si se lo compara con la mencionada suba de costos”, señalaron.

En tanto, desde la industria aceitera remarcaron que tienen un atraso en los precios del 60%, sobre todo “por la suba de los precios internacionales del aceite de girasol (lo que hace incrementarse la materia prima) y la devaluación”, que se suman “a las paritarias en discusión”, lo que provoca una “producción a márgenes negativos”.