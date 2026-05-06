José Luis Daza prometió una "avalancha de dólares" y dijo que no habrá medidas para estimular la economía en 2027

El vice de Luis Caputo aseguró que la Argentina atraviesa un "cambio estructural" y prometió una masiva llegada de divisas por la energía y la minería. También afirmó que el programa financiero de 2026 ya está cerrado y se prepara el de 2027, donde pesará lo electoral.

José Luis Daza, el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, prometió una futura “avalancha de dólares ” para el país y descartó que la administración de Javier Milei vaya a aplicar medidas de estímulo fiscal o monetario para impulsar la actividad antes de las elecciones . Lo hizo este miércoles al hablar en el evento “Inside Argentina”, organizado por la calificadora Moody’s en el hotel Four Seasons.

En su exposición, donde realizó una comparativa sobre los requisitos de Moody’s para un cambio de la calificación en la Argentina, habló de los avances en la política fiscal, resaltó la compra de divisas del BCRA que ya supera los u$s7.000 millones en los primeros cuatro meses del año y sostuvo que “la Argentina ya cambió y cambió para siempre”. Además, afirmó que la sociedad argentina validó el equilibrio de las cuentas públicas.

“La razón por la que vine a la Argentina fue el compromiso de Milei de cerrar el déficit fiscal. Eso fue validado por la población, por el FMI y por los mercados”, remarcó. En otro tramo de la charla, aseguró que el equipo económico ya tiene "cerrado" el programa financiero para cumplir con los vencimientos de deuda de este año y que prepara el de 2027 , un año que estará marcado por el calendario electoral.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la defensa de la estrategia oficial para acumular reservas . Allí Daza aseguró que el desempeño superó incluso sus escenarios más optimistas, aunque aseguró que la mejor de todas las proyecciones sería la acumulación de u$s17.000 millones.

En paralelo, afirmó que el país está frente a un cambio de régimen en materia de flujos de capitales : “Tenemos casi u$s100.000 millones por aprobar (en el RIGI). Vamos a tener un problema de sobreoferta de dólares. Vamos a tener una avalancha de dólares”, aseguró. Según Daza, ese proceso será impulsado por proyectos vinculados principalmente a energía, minería e infraestructura.

Actualmente hay 36 proyectos presentados, por una inversión de u$s97.401 millones y proyectan un potencial exportador de u$s40.491 millones. Ya se aprobaron 14 proyectos por una inversión de u$s27.360 millones y sólo 2 proyectos de esos 14, sin resolución.

Daza en Moody's José Luis Daza expone en un evento organizado por Moody's.

“No vamos a estimular artificialmente la economía”

El funcionario también buscó diferenciar la estrategia oficial del esquema realizado en la gestión de Mauricio Macri y planteó fuertes diferencias. En ese sentido, remarcó que el actual Gobierno priorizó primero el ajuste fiscal y recién después volver a los mercados internacionales.

“Esto es lo opuesto a Macri: primero hicieron déficit fiscal y emitieron mucha deuda. Acá se hizo primero el superávit fiscal y se postergó la emisión de deuda”, sostuvo.

Daza insistió además en que el Gobierno no utilizará herramientas expansivas para apuntalar el nivel de actividad de cara al calendario electoral. “La pregunta que muchas veces me hacen es qué vamos a hacer para reactivar la economía y ganar la elección. Hay una cosa que no vamos a hacer: no vamos a estimular la economía artificialmente con gasto fiscal para ganar la elección”, afirmó y agregó: “No vamos a abandonar la disciplina fiscal ni la disciplina monetaria”.

En esa línea, aseguró que la recuperación económica llegará a través de la desregulación, la apertura y las reformas estructurales. Entre ellas mencionó los cambios recientes en la legislación laboral, la expansión del RIGI hacia el sector energético y la Ley de Glaciares, que permitirá avanzar en las inversiones vinculadas a la minería.

Inflación y tasas

En otro tramo de la exposición, Daza defendió la estrategia monetaria y afirmó que las expectativas de inflación “están ancladas”. También sostuvo que el sistema de tasas más bajas es consistente con la desaceleración de la inflación.

“La política monetaria de tasas altas también puede ser inflacionaria, contrario a lo que se piensa. Las tasas altas hacen que el stock de deuda de corto plazo aumente. Esa dinámica ya terminó”, afirmó.

A su vez, destacó como una señal de confianza el comportamiento de los depósitos en dólares –que se encuentran en máximos históricos- durante episodios como el del año pasado, donde hubo tensión en la elección de medio término. “El año pasado pasó algo extraordinario: pese al temor a un cambio de régimen cambiario y político, los depósitos en dólares se quedaron en la Argentina", planteó. Para Daza, eso indica que los argentinos entendieron “que no hay vuelta atrás”.

Mensaje a Moody’s y la baja del riesgo país

Sobre el cierre, el funcionario dialogó con Jaime Reusche, Vice President- Senior Credit Officer Sovereign Risk de Moody’s Ratings, y sostuvo que el principal factor de inestabilidad política del país fue el déficit fiscal y eso “fue eliminado”. Lo hizo con relación a que Moody’s aún no cambia la calificación de riesgo sobre el país que actualmente se ubica en Caa1. “La volatilidad cayó en la Argentina y eso va a llevar a un riesgo país más bajo”, concluyó Daza. Este martes, Fitch, otra calificadora, anunció una mejora en la nota para la deuda argentina.