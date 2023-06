Reservas: más empresas convierten deuda en dólares a yuanes

Pese al escepticismo de algunos actores del mercado y consultoras privadas, la ampliación del tramo del swap con China que aporta liquidez a u$s 10.000 millones ya se ve reflejada en las operaciones de los importadores. Como reveló este medio días atrás, el comercio en esa moneda viene creciendo a un ritmo acelerado. En enero se cursaron operaciones por el equivalente a u$s 28 millones, en febrero u$s 62 millones, en marzo u$s 69 millones, en abril u$s 1.070 millones y en mayo u$s 1.089 millones.