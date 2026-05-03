Feriado del Día del Trabajador: viajaron 1,1 millones de turistas y gastaron $235.000 millones, pero con caída real del consumo

Durante el fin de semana largo viajaron más de un millón de personas y se generaron $235.000 millones, pero el consumo fue más moderado, con escapadas breves y fuerte foco en gastos básicos.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un panorama de actividad turística más moderada, con señales claras de desaceleración en el consumo, pese a un nivel de movimiento que se mantuvo significativo en todo el país.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.066.464 turistas se movilizaron durante el feriado , generando un impacto económico de $235.008 millones en rubros como gastronomía, alojamiento, transporte, recreación y compras. Sin embargo, la composición del gasto mostró un cambio relevante: hubo mayor concentración en consumos básicos y menor participación de actividades recreativas.

El desempeño del fin de semana se vio afectado por una combinación de factores, entre ellos la menor duración del feriado respecto de 2025 —cuando había sido de cuatro días— y un contexto económico que continúa condicionando el poder de gasto de los hogares. En ese marco, la cantidad de viajeros registró una caída del 8% interanual , aunque al comparar con 2023 —también con tres días de descanso— el movimiento creció un 16% , lo que muestra que la actividad se mantiene activa, pero con menor intensidad.

Uno de los datos más relevantes fue el comportamiento del gasto. El gasto promedio diario por turista se ubicó en $110.181 , lo que implicó una baja real del 1,6% frente al año anterior , reflejando un consumo más contenido y selectivo. A su vez, el gasto total real del fin de semana fue 32,9% inferior al de 2025 , en un contexto donde el turismo se adapta a presupuestos más ajustados.

La duración de los viajes también marcó una diferencia. La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en el feriado del año pasado, consolidando la tendencia hacia escapadas cortas y de cercanía. Este patrón se complementa con una menor anticipación en las reservas y un mayor peso del excursionismo, es decir, viajes sin pernocte.

Cuáles fueron los destinos más elegidos en el Día del Trabajador

En cuanto a la distribución territorial, el movimiento turístico fue heterogéneo. Los destinos tradicionales como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su atractivo, aunque con niveles de ocupación más moderados que en otros fines de semana largos.

En paralelo, se destacaron destinos que lograron traccionar demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, registraron altos niveles de ocupación, concentrando buena parte del dinamismo del fin de semana.

También cobraron protagonismo destinos intermedios y emergentes, que captaron visitantes con propuestas locales. Localidades como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, en la provincia de Buenos Aires, o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo, en Córdoba, mostraron actividad impulsada por ferias, eventos culturales y propuestas gastronómicas. A su vez, destinos como Andalgalá, Tolhuin o el corredor del Alto Neuquén continuaron consolidándose como alternativas vinculadas a la naturaleza y la identidad regional.

unnamed (1) Comparativa de fin de semanas - CAME

El fin de semana también evidenció el creciente peso de los medios de pago digitales. Con los bancos cerrados durante el feriado, las billeteras virtuales y los pagos con código QR se consolidaron como herramientas clave, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños. Las promociones bancarias y los reintegros, con descuentos del 20% y financiamiento en cuotas, jugaron un rol central en la decisión de gasto.

En paralelo, el transporte aéreo mostró un nivel de actividad sostenido. Aerolíneas Argentinas movilizó más de 158.000 pasajeros, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los destinos más elegidos fueron Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta, lo que confirma que el turismo interno continúa siendo el principal motor del sector.

En lo que va de 2026, ya se registraron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y se generó un gasto total de $2.282.083 millones. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 8,1%, aunque con un patrón de consumo más moderado.