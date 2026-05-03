El papa León XIV alertó por la violencia contra los periodistas y pidió proteger la libertad de prensa + Seguir en









En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa denunció agresiones contra comunicadores y pidió rezar por la paz y la unidad.

León XIV habló en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y advirtió por la situación del periodismo. Vatican News

El papa León XIV advirtió sobre los ataques a la libertad de prensa y homenajeó a periodistas asesinados durante el ejercicio de su trabajo, en un mensaje difundido en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde también expresó su preocupación por las crecientes vulneraciones que enfrenta el periodismo a nivel global.

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Durante su intervención posterior al rezo del Regina Caeli, en una jornada impulsada por la UNESCO, el Pontífice puso el foco en las condiciones en las que trabajan los comunicadores, especialmente en zonas de conflicto. En ese contexto, subrayó la importancia de su labor como un compromiso con la verdad y la justicia, y alertó por los riesgos constantes que enfrentan.

Leon XIV León XIV rindió homenaje a los comunicadores asesinados en el ejercicio de su labor.

Preocupación por la falta de garantías El líder de la Iglesia católica señaló que el periodismo atraviesa un escenario marcado por agresiones tanto visibles como silenciosas, y cuestionó la falta de garantías para ejercer la profesión en distintas partes del mundo. En ese sentido, insistió en la necesidad de proteger a quienes informan y visibilizar las situaciones de violencia que afectan a los trabajadores de prensa.

En otro tramo de su mensaje, y con el inicio del mes de mayo, León XIV convocó a los fieles a retomar el rezo del Rosario, con una intención especial por la paz mundial y la unidad de la Iglesia. Además, encomendó la situación internacional a la Virgen María y evocó la espera de los discípulos por el Espíritu Santo.

papa Leon XIV El Pontífice también destacó la labor de organizaciones dedicadas a la protección de menores. Saludos y reconocimiento a organizaciones El Papa también saludó a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, con una mención especial a la comunidad peruana vinculada a la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa. Finalmente, destacó la labor de la Asociación Meter, dedicada a la prevención de abusos y al acompañamiento de víctimas, y pidió a los fieles que continúen rezando por su ministerio.