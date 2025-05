Roberto Feletti afirmó que Javier Milei "busca quedarse con los últimos dólares del colchón de los argentinos"

Roberto Feletti cuestionó el modelo "de deuda y fuga permanente"

En la misma línea, se preguntó: “¿Cómo puede pasar que dilapidamos los u$s 18.600 millones del superávit comercial del año pasado, los u$s 23.000 millones del blanqueo, le pedimos u$s 12.000 millones al FMI y ahora Milei y Caputo les exigen a los argentinos que pongan los dólares del colchón?”.

En ese sentido, definió este modelo como “de deuda y fuga permanente” y alertó que para ese esquema los dólares siempre son pocos. “No podemos aceptar que este país riquísimo tenga la mitad de su población bajo la línea de pobreza”, alertó, y responsabilizó por la dramática situación social al desinterés de los sectores dominantes por el bienestar de la ciudadanía.

Por tal motivo, no dudó en asegurar que, tal como está planteado, al actual modelo económico le queda poco tiempo, porque “es imposible financiar ese nivel de endeudamiento y saqueo permanente”.

Para las prioridades económicas de corto plazo, Feletti resaltó que la Argentina debe priorizar la solvencia externa para que el Banco Central acumule dólares en lugar de anteponer un ajuste fiscal feroz que siempre ha sido impotente para solucionar los problemas estructurales del país.

Al respecto, enfatizó que “la crisis en la Argentina no es fiscal y el ejemplo más palmario es este gobierno, que han hecho un ajuste monumental y tuvieron que salir corriendo a pedirle más dólares al FMI porque se iban al demonio, ya que no juntaban reservas”.

Además, indicó que es imperioso ponerle fin al descomunal endeudamiento que hoy padece el Estado y que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

Al momento de trazar un repaso sobre los últimos diez años de la Argentina, Feletti resaltó el fracaso de Macri como otro ejemplo de la inviabilidad del modelo que propugnan las élites. “El ejemplo más palmario del fracaso de las elites conservadoras es Macri. Tuvo los recursos de un país desendeudado, era uno de ellos (un miembro de la elite económica), tuvo legitimación electoral y la chocó en tres años. Y no pudo reelegir, una cosa increíble. Digo, ni siquiera (pudo encarnar) el planteo conservador al modelo chileno o el planteo conservador industrializador según el modelo brasileño. Nada”, destacó.

En esa línea, advirtió que las élites argentinas han sido incapaces de desarrollar un proyecto como el de sus pares brasileñas, que, aunque lo hicieron desde una matriz conservadora, consolidaron un país con casi un siglo de política industrial sostenida y una macroeconomía sólida. “¿Cómo puede ser que Argentina tenga 10 veces menos reservas que Brasil y el Producto Bruto de Brasil no llega a ser cuatro veces el nuestro?”, inquirió.

Feletti sobre Milei y el disciplinamiento de los grupos económicos argentinos

Ante el auditorio de la Sala Ernesto Sábato, Feletti aseguró que Milei busca disciplinar a los grupos económicos locales a través de su asociación subordinada con EEUU: el objetivo es promover una participación más decidida del capital estadounidense presente en la Argentina.

En ese punto, advirtió que, debido a que se trata de economías complementarias, la integración entre ambos países siempre fue infructuosa. Sin embargo, “hoy hay posibilidades de que Milei logre armar un bloque poderoso con el capital norteamericano, articulando sus intereses con la producción primaria como pocas veces se vio”. Al respecto, dijo que hay que escuchar al secretario del Tesoro Scott Bessent, que es quien más explícitamente plantea esta posibilidad.

En cuanto a la agenda programática de la oposición, exhortó al peronismo a construir una alternativa de futuro y para eso llamó a consolidar autoridad política en el presente como paso necesario para recuperar el gobierno y, desde allí, reconstruir “un Estado fuerte”. Además, consideró que esas acciones son necesarias para planificar e implementar una estrategia de desarrollo sostenido para las próximas décadas.

En materia internacional, Feletti convocó a retomar la asociación estratégica con Brasil y a recuperar una política exterior pragmática que priorice los intereses nacionales y no se subordine a definiciones ideológicas que reducen la Argentina al rol de peón de un tablero ajeno.

Por otro lado, llamó a los presentes a comprender el enorme riesgo que representa el debilitamiento del Estado nacional, que produce en simultáneo la regionalización y la fragmentación territorial de la Argentina, con lógica neoliberal y un riesgo cierto de balcanización como no ocurrió nunca en la historia argentina moderna.

En ese sentido, invitó a toda la dirigencia del peronismo a repensar y converger en un federalismo en serio, que favorezca el desarrollo de todas las provincias, sin exclusiones, y que de ese modo contribuya a una sociedad más integrada y justa.

Por otro lado, Feletti le agradeció a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y resaltó la capacidad de promover equipos de la titular del Senado bonaerense: “Pocos dirigentes permiten desarrollar un conjunto de ideas, difundirlas y construir equipos con pluralidad como lo hace ella”. Además, celebró el permanente incentivo de Magario “a la producción intelectual y del debate político”.