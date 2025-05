Tom Hardy reveló que su cuerpo se está “cayendo a pedazos” después de años de lesiones en el set.

"Ya me operaron dos veces de la rodilla, tengo una hernia discal en la espalda y también tengo ciática", declaró a Esquire . "Y tengo... ¿fascitis plantar? ¿De dónde salió eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y también me lesioné el tendón de la cadera. Es como si se me estuviera cayendo a pedazos y no va a mejorar".

Tom Hardy habló sobre una película crossover entre Venom y Spider-Man

Hardy reveló recientemente que una película crossover entre su personaje Venom y Spider-Man estuvo "cerca" de suceder.

La estrella interpretó al personaje de Marvel en tres películas y compartió en The Discourse Podcast que sus hijos estaban decepcionados de no haber visto nunca un crossover después de su salida en The Last Dance del año pasado.

Cuando se le presionó sobre lo sucedido, dijo: "No sé cómo responder a esa pregunta".

"Nos acercamos", explicó Hardy. "Nos acercamos tanto como podría imaginar, salvo por hacer una película juntos, lo cual me habría encantado porque es divertidísimo".

Hablando más sobre lo que le gustaría ver en un posible crossover, agregó: “Fundamentalmente, para mí, sería para los niños. Porque, ya sabes, por mucho que a los adultos les encanten las películas de superhéroes, como se nota en la taquilla cuando triunfan, creo que los niños me recuerdan constantemente lo importantes que son estos personajes. Y no saben por qué sus personajes favoritos no aparecen juntos en las películas".