Salario mínimo: qué lugar ocupa la Argentina frente a los países de la región

Esto sin contar aquellos ingresos de trabajadores informales, que no tiene un gremio intermediando en paritarias.

Para diciembre se prevé una caída mayor del salario real debido a una devaluación y un aumento en los precios, que podrían llevar la inflación a cerca del 25 por ciento, mientras que se espera que los salarios permanezcan estables.

Esta tendencia negativa podría continuar en enero, con una inflación proyectada entre el 20%y el 28%.

En términos anuales, hasta noviembre de 2023, el salario bruto promedio fue de $447.079,57 pesos, lo que representa un aumento del 130,2% en once meses, frente a una inflación del 148,2%.

16576.jpeg La Argentina es uno de los países con el salario mínimo más bajo de la región. Fuente: Statista.

Salarios: cuánto se perdió en la gestión de Alberto Fernández

Desde finales de 2015, el RIPTE muestra una disminución acumulada del 28% en el poder de compra de los salarios, con 20 puntos atribuibles al gobierno de Mauricio Macri y 8 puntos al de Alberto Fernández.

Las compensaciones aplicadas desde octubre, como devoluciones fiscales o bonos no remunerativos, no afectan el cálculo del RIPTE, ya que este solo considera los ingresos sujetos a aportes de seguridad social.

Además, el aumento del piso salarial para el impuesto a las Ganancias a $1.980.000 pesos desde octubre no se refleja en las estadísticas salariales. El Ministerio de Trabajo señala que aunque el RIPTE no refleja completamente la evolución de los salarios en el empleo privado registrado, sí marca una tendencia.