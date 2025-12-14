Tené cuidado: todo lo que tenés que saber para viajar a Paraguay y sacar el máximo provecho de tus dólares + Seguir en









Viajar a Paraguay puede transformar cada dólar en un ahorro real si se conocen los cuidados esenciales del destino.

Un cruce de frontera que revela oportunidades, contrastes y un ritmo comercial único a la vista de cada viajero. Pixabay

El creciente interés por los tours de compras convirtió a Paraguay en un destino estratégico para quienes buscan estirar cada dóla r sin resignar variedad ni calidad. Entre ofertas tentadoras y una enorme diferencia de precios, cada vez más viajeros eligen cruzar la frontera para traer electrónica, indumentaria y otros productos a valores mucho más bajos que en Argentina.

Sin embargo, el auge del turismo de compras también generó nuevas estafas y riesgos que pueden arruinar un viaje. Conocer las advertencias oficiales, entender cómo moverse en Ciudad del Este y evitar intermediarios peligrosos es clave para aprovechar al máximo la experiencia sin perder dinero ni pasar malos momentos.

Paseo de compras Los detalles del recorrido marcan la diferencia entre un gran ahorro y una mala experiencia. Imagen: Visit Paraguay Los consejos para cuidarte de las estafas en Paraguay La Cámara de Comercio de Ciudad del Este advirtió que una de las prácticas más comunes es la de los guías improvisados, personas que se acercan en la calle ofreciendo acompañamiento para comprar, asesoramiento o supuestas "rutas de ofertas". Según el comunicado oficial, estos falsos asesores buscan engañar a turistas inexpertos y, en muchos casos, conducirlos a comercios no confiables.

Para evitar estos riesgos, recomiendan acudir únicamente a tiendas reconocidas y descartar cualquier propuesta informal. La imagen difundida por la Cámara muestra un cartel contundente: “No creas en guías improvisados”, reforzando la importancia de moverse solo con referencias confiables.

También señalan la importancia de verificar el tipo de cambio en tiempo real antes de realizar cualquier compra. Dado que los precios suelen indicarse en dólares, una mala conversión puede generar pérdidas innecesarias durante el proceso.

Por último, aconsejan mantener la documentación en regla y a mano, especialmente cerca de la frontera. Una preparación básica ayuda a evitar contratiempos y a aprovechar realmente la diferencia de precios. Por qué es más conveniente Ciudad del Este antes que Chile La comparación entre destinos muestra una diferencia contundente: Paraguay ofrece precios notablemente más bajos en electrónica, indumentaria y alimentos, mientras que Chile aplica impuestos y acuerdos aduaneros que elevan considerablemente los valores finales. Muchos productos se consiguen entre un 40% y un 60% más baratos que en Argentina. Además, las franquicias disponibles para ingresar productos al país facilitan aún más el ahorro. La mayoría de los viajeros que visitan Ciudad del Este destacan que el abanico de tecnología: smartphones, consolas, notebooks y electrodomésticos tiene precios imposibles de encontrar en Chile, lo que convierte a Paraguay en la opción más conveniente para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus dólares.

