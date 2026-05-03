Tensión en pleno vuelo por un pasajero que golpeó a una azafata e intentó entrar a la cabina + Seguir en









Las autoridades intervinieron para capturar al agresor tras el aterrizaje en Newark, luego de que el piloto informara por radio sobre la emergencia.

Incidente durante un vuelo de United Airlines.

El Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, fue escenario de un despliegue de seguridad tras un incidente violento en un avión de United Airlines. Durante el trayecto, un pasajero atacó a una auxiliar de vuelo e intentó forzar la entrada a la cabina de mando, obligando a las autoridades estadounidenses a intervenir de urgencia antes de que la aeronave aterrizara.

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El sábado por la tarde, agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria detuvieron al responsable del incidente en el vuelo 1837 de United Airlines. El hecho ocurrió poco después de las 18:00 y fue difundido por CBS News, detallando que la seguridad intervino apenas el avión estuvo en tierra.

Los registros de la torre de control captaron el momento en que el piloto, durante la aproximación al aeropuerto, comunicó la gravedad de lo sucedido: un pasajero había arremetido contra una azafata y buscado entrar por la fuerza a la zona de mando. Al aterrizar, la policía arrestó al sujeto, un hombre de 48 años, quien fue derivado a un centro médico cercano para ser sometido a un examen psiquiátrico.

Incidente en un vuelo de United Airlines: qué dijeron las autoridades El reporte oficial indicó que el incidente no derivó en lesiones de importancia para los ocupantes de la aeronave. Mientras que la tripulación y el resto de los pasajeros salieron ilesos, un único individuo que requería revisión prefirió declinar la atención médica una vez que el avión estuvo en Tierra.

Por su parte, desde la compañía aérea difundieron un descargo oficial donde tildaron al agresor como un “pasajero conflictivo”. Asimismo, aprovecharon para destacar el profesionalismo de los trabajadores: “Agradecemos a nuestra tripulación sus esfuerzos para garantizar la seguridad de sus compañeros y de nuestros clientes”, remarcaron desde la firma

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