Larreta planta hoy a Alberto en firma de Consenso Fiscal en medio de pelea por fondos

Es el caso de la puja por el recorte de fondos que, mediante la ley que tiene que aprobar el Senado, elimina los puntos de coparticipación que recibe la Ciudad y los transforma en una suma a discutir cada años, además de rebajarle el monto que recibía el distrito por la transferencia de la Policía al considerar que estuvo mal calculado. No es todo. El viernes pasado, en un nuevo borrador, el Gobierno incluyó un artículo que impone mantener las exenciones a operaciones financieras de pases y a Leliqs, justamente cuando el Gobierno porteño anunció que eliminaría esas exenciones para que tributen el 7% de Ingresos Brutos, recursos que busca para reemplazar la quita que dispuso el Gobierno nacional, pero esa cláusula se eliminó en las últimas horas. Larreta no será el único. San Luis y La Pampa no acompañarían el acuerdo que busca aliviar deudas de los distritos, porque no las tienen y no estarían tampoco de acuerdo con la imposibilidad de impulsar acciones legales cuando tienen reclamos de pagos pendientes.