Postas sanitarias y 1.500 efectivos: así será el operativo de seguridad por el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

El homenaje comenzará este domingo 7 de junio a las 11 en el Polideportivo José María Gatica. Se planificaron corredores de circulación y un amplio despliegue de auxiliares.

Los fanáticos podrán asistir al velatorio del Indio Solari este domingo desde las 11 en el Parque Domínico, en Avellaneda.

El velatorio de Carlos “Indio” Solari tendrá este domingo un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Parque Domínico , en el partido bonaerense de Avellaneda , donde se espera una convocatoria masiva de fanáticos para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

La ceremonia comenzará a las 11 horas del 7 de junio en el Polideportivo José María Gatica , ubicado en avenida Bartolomé Mitre 5000 , dentro del predio del Parque Domínico. Según informaron desde el gobierno bonaerense y el municipio, el dispositivo contará con más de 1.500 agentes , además de personal de salud, Defensa Civil, Bomberos, agentes de tránsito y postas sanitarias.

Desde el sábado, cientos de seguidores comenzaron a acercarse a la zona para participar de la despedida. Por ese motivo, parte del operativo ya fue desplegado con anticipación, con efectivos apostados en los alrededores del predio y en los principales puntos de acceso.

El ingreso peatonal al predio se realizará a través de un corredor habilitado desde avenida Bartolomé Mitre y San Lorenzo hacia Darwin . En tanto, la fila para acceder al Polideportivo José María Gatica se organizará desde la intersección de Mitre y Otero , de acuerdo con lo informado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi .

Las autoridades recomendaron a quienes asistan que respeten los corredores de circulación, las vallas y las indicaciones del personal de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos. También pidieron concurrir con tiempo para facilitar un ingreso ordenado.

El operativo incluirá efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes municipales de tránsito y equipos de emergencia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también difundió los detalles del operativo y confirmó que la Provincia de Buenos Aires acompañará este domingo a quienes se acerquen a despedir al Indio Solari, a quien definió como “un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2063386184387014814&partner=&hide_thread=false Operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari



Este domingo 7 de junio la Provincia de Buenos Aires acompaña a quienes quieran despedir al Indio, un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional.



Desde las 11 hs



Microestadio José María Gatica,… pic.twitter.com/RwqVs5bdWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 6, 2026

Postas sanitarias y asistencia durante la despedida

Para la atención médica de los asistentes, se instalarán postas sanitarias en tres puntos cercanos al predio: avenida Bartolomé Mitre y Darwin, Mitre y Armenia, y Mitre y Sadi Carnot.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el objetivo será garantizar que la despedida se desarrolle con cuidado para los asistentes y respeto por la comunidad de Avellaneda. “Todo el clima que hay que generar y construir tiene que ser de respeto, afecto y reconocimiento”, sostuvo el funcionario.

parque dominico indio

Alonso también indicó que no hay un horario de finalización definido para la ceremonia y que el dispositivo será flexible, en función de la cantidad de personas que se acerquen al lugar. “Hay una idea de la familia de que el pueblo se pueda despedir del Indio”, señaló.

Peajes libres y operativo en el Tren Roca

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el operativo fue diseñado para sostener un flujo permanente de personas durante toda la jornada. Según explicó, la ceremonia se mantendrá “en continuo” y no se prevé un cierre durante la noche.

Además, confirmó que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con motivo de la movilización hacia Avellaneda. Para quienes viajen en transporte público, también se dispuso un operativo especial desde la estación Villa Domínico del Tren Roca hasta el predio donde se realizará el velatorio.

Bianco destacó que el Parque Domínico fue elegido por sus dimensiones, sus accesos y la posibilidad de organizar una circulación ordenada. El predio cuenta con espacios amplios y se encuentra sobre una avenida de gran capacidad, lo que permitirá distribuir el ingreso y la salida de los asistentes.

El pedido de las autoridades

Desde el municipio de Avellaneda pidieron que la despedida se realice en un clima de respeto y cuidado. Ferraresi sostuvo que el operativo de seguridad, salud y tránsito fue diagramado junto al gobierno bonaerense y convocó a los fanáticos a vivir la jornada como una “misa ricotera”, pero con responsabilidad.

“El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo”, expresó el jefe comunal.

El velatorio se llevará a cabo en medio de una fuerte conmoción entre los seguidores del músico, que desde que se conoció su muerte comenzaron a reunirse en distintos puntos del país para homenajearlo. En Avellaneda, las autoridades esperan una asistencia masiva y por eso reforzaron el esquema de circulación, seguridad y asistencia sanitaria en toda la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/2063335197953667283&partner=&hide_thread=false LA DESPEDIDA DEL INDIO SERÁ EN AVELLANEDA



Mañana desde las 11 hs. en el Polideportivo Gatica, en el Parque Domínico. El ingreso a la fila para despedirlo será por la Avenida Mitre y Otero.



Junto a @BAProvincia estamos diagramando el operativo de seguridad, salud y tránsito.… pic.twitter.com/Rlwb3qTH7K — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 6, 2026

Cómo es el Parque Domínico, el lugar que recibirá a miles de fanáticos para el último adiós al Indio Solari

El espacio elegido forma parte del Parque Los Derechos del Trabajador, un predio de unas 10 hectáreas situado sobre avenida Mitre, en Villa Domínico. Allí funciona una amplia infraestructura deportiva y recreativa que será utilizada para recibir a la multitud que se espera durante toda la jornada.

El féretro será instalado en el microestadio José María Gatica, un recinto habitualmente destinado a actividades deportivas y culturales, ubicado en el sector sur del parque. En paralelo, las autoridades preparan distintos sectores del predio para contener la masiva concurrencia de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país. Además de sus espacios verdes, la zona también cuenta con áreas de descanso equipadas con mesas y sillas, juegos infantiles, una tradicional calesita, canchas de fútbol, básquet y patinaje, una pista de atletismo y dos piletas olímpicas.

velatorio indio avellaneda

El actual Parque Los Derechos del Trabajador fue inaugurado el 18 de noviembre de 1949 sobre los terrenos que pertenecieron a la Quinta de Doña Carlota Domínico. Tras el golpe de Estado de 1955 pasó a llamarse Presidente Sarmiento, aunque recuperó su denominación original en 1991.

El predio también es conocido por albergar cada domingo la tradicional Feria de los Pajaritos, uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la zona. Con el paso de los años se convirtió en un mercado informal donde, según recuerdan los habitués, llegó a comercializarse prácticamente de todo.

Mientras tanto, la vigilia ricotera ya comenzó. Este sábado, desde las 14, se realizará un banderazo en el Obelisco y muchos de los asistentes planean trasladarse luego a Villa Domínico para esperar el inicio de la despedida que marcará uno de los homenajes más convocantes de la historia reciente del rock argentino.